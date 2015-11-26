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Corey Taylor

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|||| 24 авг 2021

COREY TAYLOR: «Так хреново мне никогда не было»



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COREY TAYLOR поделился своими ощущениями от «пойманного» COVID-19:

«Привет всем. Я просто хотел сообщить вам последние новости. Во-первых, я надеюсь, что у всех всё хорошо. Во-вторых, я выбрался на свободу. Я по-прежнему болен. Но температура спала, боли прошли. Я весь вспотел. У меня всё ещё проблемы с заложенностью. Но я медленно, но верно иду к цели. Должно пройти совсем немного времени, прежде чем у меня будет отрицательный тест. Так что я хочу сказать, это здорово.

Я просто хотел сказать большое спасибо всем, кто прислал свои наилучшие пожелания, и всем моим родным и друзьям, которые протянули мне руку помощи. Вы даже не представляете, как много это для меня значит.

Я также хочу сказать, что поскольку я прошёл вакцинацию, я искренне верю, что именно это помогло мне справиться с болезнью. Я имею в виду, что это худшее, чем я болел в своей жизни. Если бы мне не сделали прививку, я с содроганием думаю, как бы всё было плохо. Но поскольку у меня был дополнительный маленький кусочек защиты, это определённо помогло мне пережить заболевание. Так что идите, идите, идите. Если вы всё ещё раздумываете [о вакцинации], я говорю вам прямо сейчас: это лучшее, что вы можете сделать для себя.

Считайте дни, и, надеюсь, мы скоро увидимся. Все в порядке? Берегите себя. Будьте осторожны».

COREY TAYLOR On His Battle With COVID-19:



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

gravitgroove


24 авг 2021, 14:49		Если бы ты не сделал её, то могло быть всё точно так же, как и до вакцины, тот же уpoвень тяжести. А мог вообще не болеть - тоже ваpиант, а тепеpь, ВОЗМОЖНО, ты будешь болеть pегуляpно и следующий pаз может стать еще тяжелее, либо poковым.

Maximus_Falcon


24 авг 2021, 15:28		gravitgroove
конспиролог?

Saxon9


24 авг 2021, 17:08		Корян, держись. Промывай нос сода, соль. Хорошо питайся и пей пробиотки

Darkside.ru Member

Starbreaker


24 авг 2021, 23:36		Напоминает эпизод "Южного парка", где Картман написал книгу в 300 страниц, полную оскорблений в адрес Венди, но в конце добавил "...возможно", и оправдывался что лишь задаёт вопросы.


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