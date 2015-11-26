24 авг 2021



COREY TAYLOR : «Так хреново мне никогда не было»



COREY TAYLOR поделился своими ощущениями от «пойманного» COVID-19:



«Привет всем. Я просто хотел сообщить вам последние новости. Во-первых, я надеюсь, что у всех всё хорошо. Во-вторых, я выбрался на свободу. Я по-прежнему болен. Но температура спала, боли прошли. Я весь вспотел. У меня всё ещё проблемы с заложенностью. Но я медленно, но верно иду к цели. Должно пройти совсем немного времени, прежде чем у меня будет отрицательный тест. Так что я хочу сказать, это здорово.



Я просто хотел сказать большое спасибо всем, кто прислал свои наилучшие пожелания, и всем моим родным и друзьям, которые протянули мне руку помощи. Вы даже не представляете, как много это для меня значит.



Я также хочу сказать, что поскольку я прошёл вакцинацию, я искренне верю, что именно это помогло мне справиться с болезнью. Я имею в виду, что это худшее, чем я болел в своей жизни. Если бы мне не сделали прививку, я с содроганием думаю, как бы всё было плохо. Но поскольку у меня был дополнительный маленький кусочек защиты, это определённо помогло мне пережить заболевание. Так что идите, идите, идите. Если вы всё ещё раздумываете [о вакцинации], я говорю вам прямо сейчас: это лучшее, что вы можете сделать для себя.



Считайте дни, и, надеюсь, мы скоро увидимся. Все в порядке? Берегите себя. Будьте осторожны».







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