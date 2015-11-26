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Corey Taylor

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11 мар 2021 : 		 Акустика от COREY TAYLOR'а

2 мар 2021 : 		 COREY TAYLOR в новом видео MOONSHINE BANDITS

1 мар 2021 : 		 COREY TAYLOR в новом треке MOONSHINE BANDITS

21 фев 2021 : 		 Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок

18 фев 2021 : 		 COREY TAYLOR написал пять сценариев

13 фев 2021 : 		 COREY TAYLOR думает о новой книге

11 фев 2021 : 		 COREY TAYLOR думает о мюзикле

25 янв 2021 : 		 COREY TAYLOR — о денежных вложениях

14 янв 2021 : 		 COREY TAYLOR представил новое видео

6 янв 2021 : 		 COREY TAYLOR хочет провести год без сладенького

30 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR вспоминает о первом случае, когда ему угрожали

24 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Как будет вакцина — привьюсь!»

23 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Если я собираюсь что-то делать, то делаю это от души»

14 дек 2020 : 		 STEEL PANTHER feat. COREY TAYLOR может и увидеть свет

11 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Я получаю выгоду от славы и без дерьма от TMZ»

9 дек 2020 : 		 Анимированное видео от COREY TAYLOR

3 дек 2020 : 		 Песня COREY TAYLOR выбрана в качестве официальной для WWE

1 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR снялся в хорроре

20 ноя 2020 : 		 Концертное видео COREY TAYLOR

16 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR снялся в фильме

14 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR отыграл концерт для 12 человек

6 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR стал первым

21 окт 2020 : 		 Акустика от COREY TAYLOR

16 окт 2020 : 		 Будет ли COREY TAYLOR делать тату на лице?

15 окт 2020 : 		 Успехи в чартах дебютного альбома COREY TAYLOR

9 окт 2020 : 		 Фрагмент выступления COREY TAYLOR
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Акустика от COREY TAYLOR



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COREY TAYLOR выпустил акустическую версию композиции "Samantha's Gone", оригинал которой вошёл в дебютный сольный альбом музыканта — "CMFT".

COREY TAYLOR Releases Acoustic Version Of








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