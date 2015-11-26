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COREY TAYLOR : «Как будет вакцина — привьюсь!»



COREY TAYLOR в рамках недавнего интервью с Kerrang! поговорил о том, как переносит отсутствие туров:



«Это безумие. Я говорил это пару дней назад. Я никогда не думал, что за миллион лет я буду скучать по занудам из SLIPKNOT и по тому, чтобы быть в разъездах с этими ворчливыми ублюдками. Но, чувак, кажется, что миллион лет назад мы играли эти шоу [в Европе в начале этого года]. Я даже не могу вспомнить этот тур, всё было так давно. Я жажду этого и не могу дождаться, чтобы вернуться в дорогу с SLIPKNOT и закончить турне. Понятное дело, что мы не знаем, когда это произойдёт, но хорошие новости относительно вакцин позволяют думать, что мы сможем повернуть вспять следующий год. Несмотря на то, что зима немного мрачнее, может быть, в конце туннеля есть немного света — нам просто нужно пройти через это время и, надеюсь, вернуться к нормальной жизни в следующем году. И я не против вакцины, поверь мне! Как только всё будет готово, я привьюсь, и мнё все равно, что кто-то скажет: "Я не ношу шапок из фольги, и уж точно не голосовал за Трампа", так что я собираюсь использовать вакцину от этой дряни!»



На вопрос о том, как он справился с мыслью о том, что мир закрывается, Corey ответил:



«Ну это было странно... Это самый долгий срок моего отсутствия на гастролях за 20 лет, и когда это только началось, я подумал: "Ладно, это продлится максимум полгода..." Но когда это наконец-то дошло до: "Ладно, мы приближаемся к 2021 году, и мы не совсем понимаем что происходит", то это слегка пугает. Первый месяц или два я почти перешёл в нормальную жизнь, потому что мой мозг настолько напряжён, что не может успокоиться в течение нескольких месяцев. Обычно я возвращаюсь домой [из тура], и у меня хорошо, если есть месяц, а потом я снова возвращаюсь к поездкам. Было интересно почувствовать эту смену и добраться до той точки, когда я принимаю домашнюю жизнь. Но в то же время всё это было также катализатором для того, чтобы я сделал сольный альбом, с пониманием, что мне предоставилась возможность оказаться в студии и быстро сделать что-нибудь действительно потрясающее... Я не думал, что он произведёт такое впечатление, но... Я просто был воодушевлён и решил сделать всё и посмотреть, что произойдёт. Но оборотная сторона этой монеты в том, что она заставила меня скучать по турне ещё больше, потому что я хочу исполнять эти песни и играть с парнями вживую. Это была своего рода ещё большая дразнилка, скажем так. Но всё равно это был отличный способ сделать что-нибудь крутое и предоставить его людям, и им это очень понравилось».







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