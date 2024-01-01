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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 35
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 30
*Новая песня GRAVE DIGGER 28
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
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Sabaton

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19 ноя 2024 : 		 SABATON в игре

28 окт 2024 : 		 Вокалист SABATON: «Материал в работе!»

23 окт 2024 : 		 Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но...»

4 сен 2024 : 		 Симулятор фестиваля от SABATON

29 июл 2024 : 		 SABATON о Heroes

4 июн 2024 : 		 SABATON объявили свой месяц гордости

30 май 2024 : 		 Концертный фильм SABATON выйдет осенью

19 май 2024 : 		 SABATON отмечают юбилей Heroes

15 апр 2024 : 		 Новая веха SABATON

14 апр 2024 : 		 Новый релиз SABATON

6 апр 2024 : 		 SABATON о четвертом альбоме

13 мар 2024 : 		 Новое золото SABATON

10 мар 2024 : 		 THOBBE ENGLUND: «Однажды я зашел не в ту дверь»

4 мар 2024 : 		 SABATON о Metalizer

18 фев 2024 : 		 Видео с текстом от SABATON

14 фев 2024 : 		 SABATON о втором альбоме

10 фев 2024 : 		 Как появился стиль SABATON

9 фев 2024 : 		 SABATON нашли гитариста

7 фев 2024 : 		 SABATON о Attero Dominatus

30 янв 2024 : 		 SABATON о Primo Victoria

26 янв 2024 : 		 SABATON могут и в туалете!

22 янв 2024 : 		 TOMMY JOHANSSON больше не в SABATON

15 янв 2024 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит Robert Tepper

6 янв 2024 : 		 Первая часть металлической феерии SABATON

25 дек 2023 : 		 SABATON готовы к записи

24 дек 2023 : 		 "Ave Maria" от гитариста SABATON
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SABATON в игре



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Poros Interactive и Booming Tech объявили о грандиозном сотрудничестве с группой SABATON в рамках 21-го сезона онлайновой тактической экшен-стратегической игры Conqueror's Blade. По мере того, как сезон Lionfire будет углубляться в историю шведских войн, внутриигровое событие позволит игрокам установить связь между игрой и музыкой с помощью мероприятий и коллекционных предметов в стилистике SABATON, включая облачение для оружия и новый внутриигровой косметический скин, превращающий вокалиста Joakim Brodén в шведского воина.

The Battle Metal: Sabaton & Conqueror's Blade будет проходить с 21 ноября по 5 декабря, и это первый случай, когда в качестве игрового скина будет использован образ знаменитости. В новом трейлере представлен первый взгляд на событие, а саундтрек «The Lion From The North» группы SABATON придает действию мощный драйв. Как видно из трейлера, Booming Tech уделила много внимания тому, чтобы наряд воина Brodén соответствовал эпохе - и был в достаточной степени эпичным, благодаря новому элегантному одеянию Maul, которое было разработано при участии вокалиста SABATON.

Детали доступны на официальном сайте.




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