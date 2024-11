сегодня



SABATON в игре



Poros Interactive и Booming Tech объявили о грандиозном сотрудничестве с группой SABATON в рамках 21-го сезона онлайновой тактической экшен-стратегической игры Conqueror's Blade. По мере того, как сезон Lionfire будет углубляться в историю шведских войн, внутриигровое событие позволит игрокам установить связь между игрой и музыкой с помощью мероприятий и коллекционных предметов в стилистике SABATON, включая облачение для оружия и новый внутриигровой косметический скин, превращающий вокалиста Joakim Brodén в шведского воина.



The Battle Metal: Sabaton & Conqueror's Blade будет проходить с 21 ноября по 5 декабря, и это первый случай, когда в качестве игрового скина будет использован образ знаменитости. В новом трейлере представлен первый взгляд на событие, а саундтрек «The Lion From The North» группы SABATON придает действию мощный драйв. Как видно из трейлера, Booming Tech уделила много внимания тому, чтобы наряд воина Brodén соответствовал эпохе - и был в достаточной степени эпичным, благодаря новому элегантному одеянию Maul, которое было разработано при участии вокалиста SABATON.



Детали доступны на официальном сайте.







+0 -0



просмотров: 64