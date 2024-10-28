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Вокалист SABATON: «Материал в работе!»



Joakim Brodén в недавнем интервью ответил на вопрос, ведет ли SABATON какую-то работу над новым материалом:



«Мы всегда работаем над новым материалом, так мне кажется. Если мы закончили работу над альбомом, я чувствую: «К черту все. Я не хочу писать музыку еще какое-то время». Но через три месяца я уже пишу новую музыку. Может быть, однажды я буду сидеть с одним из гитаристов в туре, и нам будет скучно в выходной день, потому что в такой день нечем заняться. Это же воскресенье. Все закрыто. Так что давайте возьмем свое оборудование и сочиним песню, потому что это лучше, чем ничего не делать.



У нас уже есть кое-какой материал. Так что мы не собираемся после этих гастролей делать перерыв, а потом начинать писать. Мы уже в работе».







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