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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 69
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*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
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Sabaton

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Вокалист SABATON: «Материал в работе!»



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Joakim Brodén в недавнем интервью ответил на вопрос, ведет ли SABATON какую-то работу над новым материалом:

«Мы всегда работаем над новым материалом, так мне кажется. Если мы закончили работу над альбомом, я чувствую: «К черту все. Я не хочу писать музыку еще какое-то время». Но через три месяца я уже пишу новую музыку. Может быть, однажды я буду сидеть с одним из гитаристов в туре, и нам будет скучно в выходной день, потому что в такой день нечем заняться. Это же воскресенье. Все закрыто. Так что давайте возьмем свое оборудование и сочиним песню, потому что это лучше, чем ничего не делать.

У нас уже есть кое-какой материал. Так что мы не собираемся после этих гастролей делать перерыв, а потом начинать писать. Мы уже в работе».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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28 окт 2024
Corpsegrinder04
Чёт слишком много Тесака в новостях стало.
28 окт 2024
C
Crane76
А смысл? Там всё творчество ctrl+c, ctrl+v. Хотя жирные инцелы вполне себе хавают это говнище
28 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
Череда хуевых новостей

просмотров: 218

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