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SABATON объявили свой месяц гордости



SABATON продолжают отмечать 25-летия с момента старта творческой деятельности и публикуют следующее сообщение:



«Мы хотим сообщить вам, что сегодня официально месяц Carolus Rex! Наш шестой студийный альбом очень популярен среди вас, удивительные люди, мы даже знаем, что он вдохновил многих из вас на изучение шведского языка, а это очень много для нас значит! Убедитесь, что вы следите за тем, что мы делаем в течение июня, потому что это будет очень интересный месяц. Мы будем публиковать факты об альбоме и его песнях, фотографии прошлых лет, игры и многое другое! О, и как всегда, в конце месяца будет розыгрыш призов! Обязательно включите альбом, чтобы отпраздновать это событие!»



Небольшой отрывок об истории создания этого альбома:



«История и хэви-металл - это наша жизненная сила, и мы ощущаем невероятную привилегию от того, что можем соединить эти две мощные силы воедино. Каждый раз, когда мы создаем что-то с использованием этих элементов, это становится для нас проектом истинной страсти, и мало кому повезло заниматься любимым делом, зарабатывая на жизнь. Мы прекрасно понимаем, как нам повезло как музыкантам!



Наш шестой студийный альбом, Carolus Rex, — еще один пример того, как мы делаем то, что любим больше всего. Но на этот раз вместо того, чтобы писать о военной истории других стран, мы решили отдать дань уважения нашим корням, нашей родине и нашей идентичности как шведов.



После выхода 25 мая 2012 года Carolus Rex стал одним из самых успешных альбомов шведского хэви-метала за всю историю. Он продержался в верхних строчках шведских рок-чартов поразительные 326 недель (и до сих пор там!). Если это не достижение эпического масштаба, то мы не знаем, что это такое!



Но мы даже в самых смелых мечтах не могли представить, что выпустим что-то, что станет четырехкратно платиновым, а именно это и произошло в нашей родной Швеции. Описать это чувство практически невозможно. Мы были польщены, горды, восхищены и переполнены эмоциями. Когда мы получили это известие, мы действительно были на седьмом небе от счастья!



Нам посчастливилось работать с легендарным Peter Tägtgren (Hypocrisy, Pain) над предыдущими альбомами Sabaton, но никогда еще на таком глубоком уровне. В этот раз он взял на себя весь спектр продюсерских обязанностей, что было для нас впервые. В то время Peter жил в двух шагах от нас, и, узнав о том, что мы ищем продюсера для шестого студийного альбома, он с готовностью взялся за проект. Его заинтересованность была непоколебимой, и он настоял на том, чтобы контролировать весь процесс от начала до конца, включая этап сведéния.



Мы были в восторге от того, что он взялся за дело, но не были уверены, сработаемся ли мы, как в огненном котле, или убьем друг друга. К счастью, случилось первое, а не второе!



Значительная часть неоспоримого успеха Carolus Rex — заслуга именно Peter'а и его исключительных талантов. Его способность уловить эмоциональную суть каждой песни с помощью продюсирования сыграла решающую роль. Он взял знакомые элементы Sabaton и усилил их до новых высот, сделав их ярче и массивнее — по сути, Carolus Rex — это Sabaton на стероидах, что и было его видением с самого начала!



Peter требовал от нас многого, особенно от Joakim'а! Ему нужны были мощные хоры, гармонии и синтезаторы. Он участвовал в написании песен и давал бесценные советы по продюсированию. Он не соглашался выкладываться меньше чем на 110 % и действительно сумел извлечь из каждого немного больше. Мы бесконечно благодарны ему, ведь результаты говорят сами за себя. Peter — настоящий гений!»







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