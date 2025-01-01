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100 миллионов SABATON



SABATON опубликовали следующее сообщение:



«Огромный респект всем тем, кто слушал «Bismarck»! Мы официально достигли 100 миллионов стримов на Spotify, и мы не можем быть более благодарны! Нам очень нравится исполнять эту песню, и мы рады, что она нравится и вам, ребята. Прочувствуйте эту мощь, и давайте поддерживать энергию!»



"Bismarck" вышла синглом 17 мая 2019 года.







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