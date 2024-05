сегодня



Концертный фильм SABATON выйдет осенью



SABATON в сотрудничестве с All Things Live! 11 октября на больших экранах представят концертный фильм "The Tour To End All Tours". В его основу легли съемки выступления в Ziggo Dome, Amsterdam. Трейлер к фильму доступен ниже.







