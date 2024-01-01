19 май 2024



SABATON отмечают юбилей Heroes



SABATON опубликовали следующее сообщение:



«Вы можете поверить, что Heroes насчитывает уже целое десятилетие? Десять лет назад (16 мая) мы выпустили этот альбом, и этот факт просто поразил нас! В честь этого знаменательного события мы рады сообщить, что 5 июля выйдет специальная лимитированная виниловая пластинка Heroes, посвященная 10-й годовщине! Этот двойной LP был отпечатан на уникальном прозрачном фиолетовом виниле, и самое замечательное в нем то, что он содержит три бонус-трека, два из которых никогда ранее не выходили на цифровых платформах. Желаете? Тогда сюда»







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