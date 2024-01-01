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Sabaton

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SABATON о Heroes



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SABATON продолжают отмечать 25-летие творческой деятельности и дошли до альбома Heroes:

«Запись Heroes оказалась гораздо более приятным опытом, чем Carolus Rex. Ключевым отличием стал наш новый состав, состоящий из трех новых талантливых музыкантов, которые с неподдельным желанием и энтузиазмом участвовали в процессе. На этом этапе нашего путешествия мы были уверены в том, что ждет нас впереди. Наши новые участники доказали свою преданность делу, воплотив в себе дух « один за всех и все за одного».

Впервые придя в студию с новым составом, Joakim испытывал сильное волнение перед работой. Это был наш первый альбом с новыми участниками, и он понимал, что если альбом окажется неудачным с посредственными песнями, поклонники могут несправедливо обвинить новичков. Мы были полны решимости не допустить этого.

Процесс записи занял около шести недель, и мы были поражены тем, насколько беспроблемным он был. Наши гитаристы быстро записали свои партии, и все участники адаптировались гораздо лучше, чем ожидалось.

Самое приятное, что когда пришло время гитаристам показать себя, они сочинили свои собственные соло, придерживаясь при этом мелодий аранжировок, так что их творчество дополняло суть композиций. Разумеется, они привнесли в свои партии здоровые нотки собственной индивидуальности. Они также бросали друг другу вызов и подталкивали друг друга, чтобы выступить на пике своих возможностей. Сейчас, слушая их, вы можете услышать их личные нюансы, и нам это нравится!

Этот состав был просто идеальным.

Мы до сих пор любим этот альбом, с удовольствием исполняем на концертах его композиции и наслаждаемся реакцией публики, когда мы включаем мелодию Heroes на сцене. Когда мы выпустили альбом в 2014 году, положительные отзывы поклонников и СМИ развеяли все сомнения относительно будущего Sabaton. Мы чувствовали себя более сплоченными и уверенными, чем когда-либо прежде. Heroes доказал всем, кто сомневался в нас, что мы по-прежнему способны создавать отличный хэви-металл.

С момента выхода Heroes ни один человек не сказал нам, что это плохой альбом. Это фантастическое достижение. Значит, мы делаем что-то правильно... верно?!»

25 Years Of SABATON -




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