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*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
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Corey Taylor

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20 май 2024 : 		 Новый релиз COREY TAYLOR доступен для прослушивания

3 апр 2024 : 		 COREY TAYLOR: «Фанаты помогли мне раскрыться»

16 фев 2024 : 		 Новый релиз COREY TAYLOR выйдет весной

8 фев 2024 : 		 Новые проблемы COREY TAYLOR

25 дек 2023 : 		 COREY TAYLOR о работе над фильмом

19 дек 2023 : 		 COREY TAYLOR об искусственном интеллекте: «Сейчас все только и говорят об этом»

4 дек 2023 : 		 COREY TAYLOR о 50

29 ноя 2023 : 		 COREY TAYLOR работает над фильмом

21 ноя 2023 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

12 ноя 2023 : 		 COREY TAYLOR исполнил песню BLACK SABBATH

12 окт 2023 : 		 COREY TAYLOR в акустике

10 окт 2023 : 		 ROY MAYORGA присоединился на сцене к COREY TAYLOR

4 окт 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Не думаю, что я когда-нибудь успокоюсь»

3 окт 2023 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

28 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR в акустике

27 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR в акустике

25 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR готовит би-сайды и ко второму альбому

23 сен 2023 : 		 Видео полного выступления COREY TAYLOR

22 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «"Хэллоуин" я смотрел больше всех других фильмов»

21 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «У меня появилось чувство, что я не получаю должного признания»

19 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Сольно я могу реализовать себя»

18 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «JAMES HETFIELD вдохновил меня бросить пить»

17 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Да мне даже ходить больно!»

16 сен 2023 : 		 Новый альбом COREY TAYLOR доступен для прослушивания

15 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR представил новый сингл

15 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Песню Губки Боба исполнял с трясущимися коленками»
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Новый релиз COREY TAYLOR доступен для прослушивания



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"CMF2B… Or Not 2B", новый альбом группы COREY TAYLOR, доступен для прослушивания ниже:

01. HSOAT
02. Life Sex & Death (TANK cover)
03. Not In The Mood To Live
04. Killing Machine (JUDAS PRIEST cover)
05. Snuff (live in London '16) (SLIPKNOT cover)
06. Shot In The Dark (OZZY OSBOURNE cover)
07. Stay Calm
08. Is It My Body (ALICE COOPER cover)
09. Bother '23 (Still Bothered) (STONE SOUR cover)
10. Killing Moon (ECHO & THE BUNNYMEN cover)
11. Hey Manifesto
12. Ten Years Gone (LED ZEPPELIN cover)




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20 май 2024
S
Suhoy571
То есть обложка это пародия на the Wings, но внутри нет кавера на Wings?

просмотров: 293

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