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Новый релиз COREY TAYLOR доступен для прослушивания



"CMF2B… Or Not 2B", новый альбом группы COREY TAYLOR, доступен для прослушивания ниже:



01. HSOAT

02. Life Sex & Death (TANK cover)

03. Not In The Mood To Live

04. Killing Machine (JUDAS PRIEST cover)

05. Snuff (live in London '16) (SLIPKNOT cover)

06. Shot In The Dark (OZZY OSBOURNE cover)

07. Stay Calm

08. Is It My Body (ALICE COOPER cover)

09. Bother '23 (Still Bothered) (STONE SOUR cover)

10. Killing Moon (ECHO & THE BUNNYMEN cover)

11. Hey Manifesto

12. Ten Years Gone (LED ZEPPELIN cover)







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