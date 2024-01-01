Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 23
*Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни... 17
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 17
*Новое видео NILE 14
*RUNNING WILD работают над новым материалом 14
*BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный г... 13
*Фронтмен SAXON дал совет начинающим группам 12
*TONY IOMMI о желании OZZY OSBOURNE'а в последний раз выступи... 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 23
*Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни... 17
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 17
[= ||| все новости группы



*

Corey Taylor

*



5 июн 2024 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

20 май 2024 : 		 Новый релиз COREY TAYLOR доступен для прослушивания

3 апр 2024 : 		 COREY TAYLOR: «Фанаты помогли мне раскрыться»

16 фев 2024 : 		 Новый релиз COREY TAYLOR выйдет весной

8 фев 2024 : 		 Новые проблемы COREY TAYLOR

25 дек 2023 : 		 COREY TAYLOR о работе над фильмом

19 дек 2023 : 		 COREY TAYLOR об искусственном интеллекте: «Сейчас все только и говорят об этом»

4 дек 2023 : 		 COREY TAYLOR о 50

29 ноя 2023 : 		 COREY TAYLOR работает над фильмом

21 ноя 2023 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

12 ноя 2023 : 		 COREY TAYLOR исполнил песню BLACK SABBATH

12 окт 2023 : 		 COREY TAYLOR в акустике

10 окт 2023 : 		 ROY MAYORGA присоединился на сцене к COREY TAYLOR

4 окт 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Не думаю, что я когда-нибудь успокоюсь»

3 окт 2023 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

28 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR в акустике

27 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR в акустике

25 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR готовит би-сайды и ко второму альбому

23 сен 2023 : 		 Видео полного выступления COREY TAYLOR

22 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «"Хэллоуин" я смотрел больше всех других фильмов»

21 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «У меня появилось чувство, что я не получаю должного признания»

19 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Сольно я могу реализовать себя»

18 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «JAMES HETFIELD вдохновил меня бросить пить»

17 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Да мне даже ходить больно!»

16 сен 2023 : 		 Новый альбом COREY TAYLOR доступен для прослушивания

15 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR представил новый сингл
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления COREY TAYLOR



zoom
Видео с выступления COREY TAYLOR, которое состоялось тридцатого мая в Софии, доступно для просмотра ниже:

01. Post Traumatic Blues
02. Made Of Scars (STONE SOUR song)
03. Black Eyes Blue
04. We Are The Rest
05. Song #3 (STONE SOUR song)
06. Beyond
07. Before I Forget (SLIPKNOT song)
08. SpongeBob SquarePants Theme (PAINTY THE PIRATE & KIDS cover)
09. Snuff (SLIPKNOT song)
10. From Can To Can't (Corey Taylor, Dave Grohl, Rick Nielsen & Scott Reeder cover)
11. Talk Sick
12. Home
13. Midnight
14. Through Glass (STONE SOUR song)

Encore:

15. The Killing Moon (ECHO & THE BUNNYMEN cover)
16. 30/30-150 (STONE SOUR song)
17. Duality (SLIPKNOT song)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 57

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом