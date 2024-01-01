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Видео с выступления COREY TAYLOR



Видео с выступления COREY TAYLOR, которое состоялось тридцатого мая в Софии, доступно для просмотра ниже:



01. Post Traumatic Blues

02. Made Of Scars (STONE SOUR song)

03. Black Eyes Blue

04. We Are The Rest

05. Song #3 (STONE SOUR song)

06. Beyond

07. Before I Forget (SLIPKNOT song)

08. SpongeBob SquarePants Theme (PAINTY THE PIRATE & KIDS cover)

09. Snuff (SLIPKNOT song)

10. From Can To Can't (Corey Taylor, Dave Grohl, Rick Nielsen & Scott Reeder cover)

11. Talk Sick

12. Home

13. Midnight

14. Through Glass (STONE SOUR song)



Encore:



15. The Killing Moon (ECHO & THE BUNNYMEN cover)

16. 30/30-150 (STONE SOUR song)

17. Duality (SLIPKNOT song)







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