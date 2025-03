сегодня



COREY TAYLOR и BAD OMENS исполняют KANSAS



COREY TAYLOR и BAD OMENS представили собственное прочтение классического хита KANSAS "Dust In The Wind". Этот трек включен в саундтрек фильма "Queen Of The Ring", долгожданного байопика об иконе рестлинга Милдред Берк.







