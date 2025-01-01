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*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 172
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 138
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 78
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 38
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Corey Taylor

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1 мар 2025 : 		 COREY TAYLOR и BAD OMENS исполняют KANSAS

11 сен 2024 : 		 Новое видео COREY TAYLOR, STEVE VAI и BILLY MORRISON

5 июн 2024 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

20 май 2024 : 		 Новый релиз COREY TAYLOR доступен для прослушивания

3 апр 2024 : 		 COREY TAYLOR: «Фанаты помогли мне раскрыться»

16 фев 2024 : 		 Новый релиз COREY TAYLOR выйдет весной

8 фев 2024 : 		 Новые проблемы COREY TAYLOR

25 дек 2023 : 		 COREY TAYLOR о работе над фильмом

19 дек 2023 : 		 COREY TAYLOR об искусственном интеллекте: «Сейчас все только и говорят об этом»

4 дек 2023 : 		 COREY TAYLOR о 50

29 ноя 2023 : 		 COREY TAYLOR работает над фильмом

21 ноя 2023 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

12 ноя 2023 : 		 COREY TAYLOR исполнил песню BLACK SABBATH

12 окт 2023 : 		 COREY TAYLOR в акустике

10 окт 2023 : 		 ROY MAYORGA присоединился на сцене к COREY TAYLOR

4 окт 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Не думаю, что я когда-нибудь успокоюсь»

3 окт 2023 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

28 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR в акустике

27 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR в акустике

25 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR готовит би-сайды и ко второму альбому

23 сен 2023 : 		 Видео полного выступления COREY TAYLOR

22 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «"Хэллоуин" я смотрел больше всех других фильмов»

21 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «У меня появилось чувство, что я не получаю должного признания»

19 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Сольно я могу реализовать себя»

18 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «JAMES HETFIELD вдохновил меня бросить пить»

17 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Да мне даже ходить больно!»
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|||| сегодня

COREY TAYLOR и BAD OMENS исполняют KANSAS



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COREY TAYLOR и BAD OMENS представили собственное прочтение классического хита KANSAS "Dust In The Wind". Этот трек включен в саундтрек фильма "Queen Of The Ring", долгожданного байопика об иконе рестлинга Милдред Берк.




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