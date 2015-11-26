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Exodus

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1 авг 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Надеюсь, магия повторится»

19 июл 2020 : 		 EXODUS работают над новым материалом

16 июл 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из EXODUS... Теперь нет»

2 июл 2020 : 		 EXODUS готовятся к работе в студии

23 июн 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Не готов уходить!»

23 июн 2020 : 		 Музыканты EXODUS, ANTHRAX и VIO-LENCE — о решении Live Nation

22 июн 2020 : 		 Гитарист EXODUS защищает BABYMETAL

19 июн 2020 : 		 EXODUS начнут запись осенью

11 июн 2020 : 		 Басист EXODUS о том, что больше всего бесит во время участия в группе

8 июн 2020 : 		 GARY HOLT сочиняет «сокрушительные» риффы для следующего альбома EXODUS

27 май 2020 : 		 Музыканты EXODUS и OVERKILL исполняют MEGADETH

9 май 2020 : 		 Новый альбом EXODUS будет «тяжёлым»

5 май 2020 : 		 Гитарист EXODUS: «Мы зависим от большого количества потных людей!»

31 мар 2020 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER болен COVID-19

31 мар 2020 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER всё ещё ожидает результаты теста

20 мар 2020 : 		 У гитариста EXODUS/SLAYER симптомы коронавируса

25 фев 2020 : 		 Коронавирус повлиял на TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL

17 фев 2020 : 		 GARY HOLT: «Надеюсь, что альбом EXODUS выйдет до конца года»

12 фев 2020 : 		 EXODUS, TESTAMENT и DEATH ANGEL повезло выжить на Балтике

5 фев 2020 : 		 Вокалист EXODUS о круизе 70 000 Tons Of Metal

29 ноя 2019 : 		 GARY HOLT: «Я разрешаю Кевину Харту носить нашу футболку»

25 ноя 2019 : 		 Аккорды EXODUS

9 авг 2019 : 		 EXODUS выпустили сингл

9 авг 2019 : 		 Видео с выступления EXODUS

25 июн 2019 : 		 GARY HOLT заявил, что новый материал EXODUS «настолько тяжёлый, что это может быть незаконно»

15 май 2019 : 		 GARY HOLT: «У меня полно материала для EXODUS»
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Вокалист EXODUS: «Надеюсь, магия повторится»



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Вокалист EXODUS Steve "Zetro" Souza в недавнем интервью поговорил о новом альбоме:

«В некотором смысле уникальность процесса в том, что мы вновь все вместе, чего не было уже очень давно. Думаю, что "Tempo Of The Damned" [2004] был последним, по крайней мере со мной, из тех, что мы писали все вместе. Когда я делал "Blood In, Blood Out", Gary был в туре со SLAYER, Jack [Gibson, бас] занимался записью. Так что обычно были он, я и Lee или он, я и Tom, занимающийся вокалом. В этот раз мы работали с другим человеком, и все должны находиться вместе. Так объяснил Gary, я пишу вокал, Lee занимается всем дальше в тот же день, так что мы все при деле. Так что раз мы все будем рядом, должно быть весело.

И я очень рад такому повороту. Я считаю, если честно, что когда вся группа вместе, тогда и получается лучший материал. И три пластинки, записанные, когда группа работала вместе, ну насколько я это помню, так вот, "Pleasures [Of The Flesh]" [1987], "Fabulous [Disaster]" [1989] и "Tempo". "Impact [Is Imminent]" [1990] и "Force [Of Habit]" [1992] — ребята приходили, ребята уходили — они были сделаны таким образом, но вот эти три ранее названные... Нет, мы были вместе. И многие поклонники считают именно эти пластинки лучшими с одними из лучших на них наших песнями, и я согласен с такой оценкой. Так что надеюсь, что подобная магия случится и в этот раз!»

New EXODUS Album Will Be





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