сегодня



Вокалист EXODUS : «Надеюсь, магия повторится»



Вокалист EXODUS Steve "Zetro" Souza в недавнем интервью поговорил о новом альбоме:



«В некотором смысле уникальность процесса в том, что мы вновь все вместе, чего не было уже очень давно. Думаю, что "Tempo Of The Damned" [2004] был последним, по крайней мере со мной, из тех, что мы писали все вместе. Когда я делал "Blood In, Blood Out", Gary был в туре со SLAYER, Jack [Gibson, бас] занимался записью. Так что обычно были он, я и Lee или он, я и Tom, занимающийся вокалом. В этот раз мы работали с другим человеком, и все должны находиться вместе. Так объяснил Gary, я пишу вокал, Lee занимается всем дальше в тот же день, так что мы все при деле. Так что раз мы все будем рядом, должно быть весело.



И я очень рад такому повороту. Я считаю, если честно, что когда вся группа вместе, тогда и получается лучший материал. И три пластинки, записанные, когда группа работала вместе, ну насколько я это помню, так вот, "Pleasures [Of The Flesh]" [1987], "Fabulous [Disaster]" [1989] и "Tempo". "Impact [Is Imminent]" [1990] и "Force [Of Habit]" [1992] — ребята приходили, ребята уходили — они были сделаны таким образом, но вот эти три ранее названные... Нет, мы были вместе. И многие поклонники считают именно эти пластинки лучшими с одними из лучших на них наших песнями, и я согласен с такой оценкой. Так что надеюсь, что подобная магия случится и в этот раз!»













