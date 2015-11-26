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Барабанщик EXODUS выступит с группой уже летом



Барабанщик EXODUS Tom Hunting выступит с группой уже летом этого года — коллектив заявлен для участия в рамках фестиваля Psycho Las Vegas, Лас-Вегас, Невада. Новости об этом сообщил Gary Holt.







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