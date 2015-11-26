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Exodus

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19 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «В 90-е мы были неудачниками, а сейчас — легенды»

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9 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

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Вокалист EXODUS: «В 90-е мы были неудачниками, а сейчас — легенды»



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Steve "Zetro" Souza в рамках недавнего интервью оценил карьеру группы и поразмышлял о том, пользуется ли EXODUS сейчас определённым «уважением и авторитетом»:

«Я думаю, что объясняю всё очень просто: в 80-х мы были рок-звёздами, в 90-х мы были неудачниками, а сейчас нас считают легендами. Вы должны пройти через это и осознать весь процесс. Будучи глупыми детьми, вы не осознаете, что вам 18 лет, вы пишете все эти песни, все эти люди вокруг говорят вам, какой вы классный, пока они кладут ваши деньги в свои задние карманы — это всё процесс обучения. Теперь мы ценим то, что мы сделали, и знаем, чего это стоило для нас. Мы знаем, на что мы способны в музыкальном плане, и мы знаем, чего ждут от нас поклонники, и мы их удовлетворяем. Это взаимная благодарность с обеих сторон. Мы бы никогда не выпустили альбом, который был бы отстойным или не имел бы ничего из того, что мы хотели бы сделать. Теперь мы знаем, чего хотим — музыкальное направление есть».

EXODUS



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КомментарииСкрыть/показать 7 )

father


19 ноя 2021, 16:11		Ну так и есть в принципе. Только по пути у них Бэйлофф отъехал ещё между вторым и третьим этапами

olly71


19 ноя 2021, 16:19		Я бы сказал легендарными неудачниками. Вы начали в нужном месте и в нужное время играть ту музыку которая тех кто начинал с вами сделала миллионерами и супер звёздами . А вы так остались на том же финансовом уровне.

Kiskenbassker


19 ноя 2021, 16:20		Они и в 80-е были неудачниками, и в 90-е, да и сейчас не сильно лучше. Хотя очень даже классные альбомы у них есть.

father


19 ноя 2021, 16:34		Не, сейчас выровнялись, с 2004 года одни из лучших олдырей в металле. Кстати сегодня новый альбом вышел, уже послушал кто-нибудь?

Rutger


19 ноя 2021, 16:38		Группу, лидер которой нанимается гастарбайтером в другую, где денег больше, трудно назвать легендой.
А, ну да, забыл, не корысти ради, а токмо волею памяти друга Джеффа)

olly71


19 ноя 2021, 18:03		Rutger Ну почему же не корысти ради ? с 2013 по 2019 Хольт в Слеере заработал 4 миллиона долларов даже не будучу офф участником чем обеспечил себе тихую старость и в отличии остальных по Эксодус теперь может не подрабатывать на стройке или в макдональдсе.

Moomrick


19 ноя 2021, 19:36		Громкие слова, за которыми тихо прячется отчаяние - все мыслимые возможности упущены, и впереди ничего, кроме медленно умирающего будущего, не ожидается...


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