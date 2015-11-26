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Вокалист EXODUS : «В 90-е мы были неудачниками, а сейчас — легенды»



Steve "Zetro" Souza в рамках недавнего интервью оценил карьеру группы и поразмышлял о том, пользуется ли EXODUS сейчас определённым «уважением и авторитетом»:



«Я думаю, что объясняю всё очень просто: в 80-х мы были рок-звёздами, в 90-х мы были неудачниками, а сейчас нас считают легендами. Вы должны пройти через это и осознать весь процесс. Будучи глупыми детьми, вы не осознаете, что вам 18 лет, вы пишете все эти песни, все эти люди вокруг говорят вам, какой вы классный, пока они кладут ваши деньги в свои задние карманы — это всё процесс обучения. Теперь мы ценим то, что мы сделали, и знаем, чего это стоило для нас. Мы знаем, на что мы способны в музыкальном плане, и мы знаем, чего ждут от нас поклонники, и мы их удовлетворяем. Это взаимная благодарность с обеих сторон. Мы бы никогда не выпустили альбом, который был бы отстойным или не имел бы ничего из того, что мы хотели бы сделать. Теперь мы знаем, чего хотим — музыкальное направление есть».







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