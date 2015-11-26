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Гитарист EXODUS защищает BABYMETAL



Гитарист EXODUS Gary Holt в рамках общения в аккаунте Marshall Amplification ответил на вопрос, что он думает о BABYMETAL:



«Ну а почему бы и нет? Хотите услышать какое-то дерьмо на этот счёт? Так скатертью вам... У них больше энергетики, чем у большинства металл-групп, которые их не любят. И если они привлекают много молодежи в металл, всё это ведь только к лучшему, не так ли?»













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