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Exodus

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9 авг 2019 : 		 Видео с выступления EXODUS

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21 дек 2018 : 		 Гитарист EXODUS почтил память отца

21 ноя 2018 : 		 У EXODUS целая обойма риффов и песен

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Гитарист EXODUS защищает BABYMETAL



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Гитарист EXODUS Gary Holt в рамках общения в аккаунте Marshall Amplification ответил на вопрос, что он думает о BABYMETAL:

«Ну а почему бы и нет? Хотите услышать какое-то дерьмо на этот счёт? Так скатертью вам... У них больше энергетики, чем у большинства металл-групп, которые их не любят. И если они привлекают много молодежи в металл, всё это ведь только к лучшему, не так ли?»

EXODUS





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Jotun


22 июн 2020, 11:54		"У них больше энергетики, чем у большинства металл-групп"
Да.
"И если они привлекают много молодежи в металл, всё это ведь только к лучшему, не так ли?"
Да.
Ну и потом, благодаря им и без того забавный металл стал почти таким же смещным, как во времена расцвета тру-норведжиана.

DissidentAggressor


22 июн 2020, 12:24		Гэри Холт представил, как бы запилил там на гитаре)) Сколько бы бабла поднял... это ж покруче, чем гаечные ключи слесарям подавать))


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