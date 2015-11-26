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Exodus

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2 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «В мире больше нет логики»

1 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Политика кликбейта раздражает»

29 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист EXODUS: «Gary никогда не поносил меня»

25 ноя 2021 : 		 Аккорды EXODUS выйдут зимой

21 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от EXODUS

19 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «В 90-е мы были неудачниками, а сейчас — легенды»

14 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Топил за Трампа и буду продолжать!»

12 ноя 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Amott — современный Michael Schenker»

12 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист EXODUS: «А может, и зря мы так рано выгнали Paul'a»

10 ноя 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

10 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Флорида и Алабама, я люблю вас!»

9 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист EXODUS: «Перезапись дебюта была потерей времени»

2 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS — о туре 1989: «Принесите мне Джонни, и вперёд!»

1 ноя 2021 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я благодарен науке за спасение»

29 окт 2021 : 		 Гитарист EXODUS — о совместном концерте с METALLICA: «Мы втоптали их в грязь»

27 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

25 окт 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Мы уже не тусим, деды ведь!»

19 окт 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Это наш лучший альбом!»

15 окт 2021 : 		 Видео с текстом от EXODUS

12 окт 2021 : 		 TOM HUNTING выступил с EXODUS

3 окт 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Хочу кончить как Лемми»

29 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

23 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

22 сен 2021 : 		 EXODUS не ссорятся из-за политики

21 сен 2021 : 		 TOM HUNTING выступил с EXODUS

17 сен 2021 : 		 Видео с текстом от EXODUS
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Гитарист EXODUS: «В мире больше нет логики»



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Gary Holt в рамках недавнего интервью осудил тех, кто не хочет «дозу»:

«Если бы все делали прививки, [пандемия] не продолжалась бы. Люди говорят, что даже если сделать прививку, всё равно можно заразиться. Если бы вы могли сделать вакцину, которая сводит [смертельную болезнь] к неприятной простуде, вам не пришлось бы переполнять больницы, и у вас не было бы такого количества проблем, которые она вызывает. Мы могли бы вернуться к нормальной жизни. К сожалению, некоторые люди охотнее принимают дегельминтик, чем вакцину. Это безумие. Я бы хотел, чтобы люди поняли, что за вакцины и дегельминтики отвечают химики, учёные и фармацевтические компании. В мире больше нет логики!»

EXODUS



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КомментарииСкрыть/показать 8 )

Гепард


2 дек 2021, 15:17		Их там что, шантажируют? Заставляют топить за партийную повестку под страхом вылета с лейбла?

Darkside.ru Member

Starbreaker


2 дек 2021, 15:20		Канешна!
Все западные либералы ежеминутно находятся под прицелом винтовки Ньюджента и читают с бумажки. Иначе ему некого абсолютным злом будет выставлять)

WarSong


2 дек 2021, 15:53		Я думал он про то, как его Фредгитарист недавно попустил по поводу игры на гитаре.

зубатый_колобок


2 дек 2021, 15:55		логики в мире ровно столько, сколько и в текстах песен exodus.

dark_medieval_times


2 дек 2021, 16:04		как они уже надоели, ковид головного мозга

Orgik


2 дек 2021, 16:54		Да тут всё гораздо проще, не надо искать заговоров в речах треш-музыкантов. Им просто нужны деньги! Нужны туры, а в пандемию с этим проблемы. Вот только чувак реально верит, что общая вакцинация резко исправит ситуацую, хы-хы.

Вакцина это не панацея, пацаны. Так просто с этой чумой вы не справитесь. Смиритесь. Страдайте.

Svarg_1349


2 дек 2021, 18:05		Orgik, согласен с тобой абсолютно во всем. Мне Ротшильд старший вчера тоже скинул эту секретную инфу, а в копии письма помимо тебя ещё был Ньюджент. Всё сходится!

Thrashcrow


2 дек 2021, 18:08		"Я думал он про то, как его Фредгитарист недавно попустил по поводу игры на гитаре."

Гари ещё повезло. Фред прямо разнёс Холстинина, Шаффера и Скотта Иана. Гари он пожалел.


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