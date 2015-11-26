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Гитарист EXODUS : «В мире больше нет логики»



Gary Holt в рамках недавнего интервью осудил тех, кто не хочет «дозу»:



«Если бы все делали прививки, [пандемия] не продолжалась бы. Люди говорят, что даже если сделать прививку, всё равно можно заразиться. Если бы вы могли сделать вакцину, которая сводит [смертельную болезнь] к неприятной простуде, вам не пришлось бы переполнять больницы, и у вас не было бы такого количества проблем, которые она вызывает. Мы могли бы вернуться к нормальной жизни. К сожалению, некоторые люди охотнее принимают дегельминтик, чем вакцину. Это безумие. Я бы хотел, чтобы люди поняли, что за вакцины и дегельминтики отвечают химики, учёные и фармацевтические компании. В мире больше нет логики!»







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