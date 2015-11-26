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Видео с выступления кавер-группы AC/DC с вокалистом EXODUS



Видео с выступления кавер-группы AC/DC под названием AC/DZ, в состав которой входит вокалист EXODUS Steve "Zetro" Souza и барабанщик DEATH ANGEL Will Carroll, доступно для просмотра ниже.







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