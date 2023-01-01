19 окт 2023



Новый альбом EXODUS выйдет в 2024 году



Вокалист EXODUS в программе на канале Toxic Vault рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«Ориентировочно, новая пластинка EXODUS выйдет в следующем году. Возможно, запись начнется в марте-апреле. Общаясь с Gary [Holt, гитарист и основной автор песен EXODUS]... Нельзя зафиксировать все на бумаге, потому что творчество — сочинение должно идти так, как оно идет; нельзя его форсировать. Возможно, в марте, апреле [мы начнем записываться], [и] я бы сказал, в сентябре вы увидите новый альбом; вы получите новый альбом к сентябрю.



Когда мы будем участвовать в фестивалях в следующем году, а у нас уже есть несколько запланированных — я полагаю, что мы выступим на Wacken [в Германии]... В любом случае, мы будем участвовать в нескольких из них в следующем году. Alcatraz [в Бельгии]. И пластинка выйдет в следующем месяце. Но мы будем играть... Мне сказали, что мы собираемся сыграть несколько треков с нее [до ее выхода]. Мы никогда не делали этого раньше. Так что это будет совсем не похоже на то, что мы обычно делали, но...



Сейчас мы сотрудничаем с Napalm Records, и нам очень нравится работать с ними. Мы хотим выпустить с ними альбом. Мы подписали контракт в конце 2022 года... и сейчас мы с ними, и мы хотим подарить им запись. Так что я знаю, что сейчас Gary находится в процессе сочинения».







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