сегодня



Барабанщик EXODUS приступил к лечению



Барабанщик EXODUS Tom Hunting приступил к лечению плоскоклеточного рака:



«Сегодня принял свой первый химоубойный конкоктейль убийцу рака!!!! Спасибо всем огромное за поддержку! #fansrule #family #thrashmetal #goingtobeatthis #fuckcancer»













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