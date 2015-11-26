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Exodus

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15 апр 2021 : 		 Барабанщик EXODUS приступил к лечению

13 апр 2021 : 		 У барабанщика EXODUS плоскоклеточный рак

9 апр 2021 : 		 Вокалист EXODUS потерял в весе

7 фев 2021 : 		 Гэри Холт заявил, что EXODUS «уничтожили» METALLICA на концерте 35 лет назад

28 янв 2021 : 		 Вокалист EXODUS предвидел успех METALLLICA

8 янв 2021 : 		 EXODUS летом

16 дек 2020 : 		 Новый материал EXODUS выйдет летом

14 дек 2020 : 		 Вышла книга аккордов EXODUS

4 дек 2020 : 		 Вокалист EXODUS хвалит TOM'a HUNTING'a

26 ноя 2020 : 		 Бывший гитарист EXODUS намекнул, что может сыграть с бывшими коллегами

20 ноя 2020 : 		 Название нового альбома EXODUS

13 окт 2020 : 		 RICK HUNOLT на новом альбоме EXODUS

9 окт 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Будет шедевр»

26 сен 2020 : 		 EXODUS записали ударные

1 сен 2020 : 		 EXODUS готовят альбом

1 авг 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Надеюсь, магия повторится»

19 июл 2020 : 		 EXODUS работают над новым материалом

16 июл 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из EXODUS... Теперь нет»

2 июл 2020 : 		 EXODUS готовятся к работе в студии

23 июн 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Не готов уходить!»

23 июн 2020 : 		 Музыканты EXODUS, ANTHRAX и VIO-LENCE — о решении Live Nation

22 июн 2020 : 		 Гитарист EXODUS защищает BABYMETAL

19 июн 2020 : 		 EXODUS начнут запись осенью

11 июн 2020 : 		 Басист EXODUS о том, что больше всего бесит во время участия в группе

8 июн 2020 : 		 GARY HOLT сочиняет «сокрушительные» риффы для следующего альбома EXODUS

27 май 2020 : 		 Музыканты EXODUS и OVERKILL исполняют MEGADETH
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|||| сегодня

Барабанщик EXODUS приступил к лечению



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Барабанщик EXODUS Tom Hunting приступил к лечению плоскоклеточного рака:

«Сегодня принял свой первый химоубойный конкоктейль убийцу рака!!!! Спасибо всем огромное за поддержку! #fansrule #family #thrashmetal #goingtobeatthis #fuckcancer»

EXODUS Drummer Begins First Round Of Chemotherapy For Cancer Treatment





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