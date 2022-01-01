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Exodus

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Бывший гитарист EXODUS об увольнении PAUL BALOFF



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RICK HUNOLT в ходе недавнего интервью коснулся темы увольнения из команды PAUL'a BALOFF'a:

«Он... Он не хотел работать. Ему было плохо от наркотиков. Мы все были такими, но Пол, наверное, был самым худшим. И мы были на том этапе в группе... Это было так тяжело. Это была самая безумная вещь, это было самое трудное, что я когда-либо делал, самое трудное, что мы когда-либо делали. И я даже не знаю сегодня, в этот момент... Возможно, это была самая большая ошибка, которую мы когда-либо совершали. Я не знаю. Никто не узнает. Но я признаю это - это могла быть самая большая ошибка в нашей жизни. Кто знает?

Zetro был великолепен, он был прекрасен. Он проделал хорошую работу. Но после того, как мы отпустили Пола, он все глубже и глубже погружался в свою зависимость и все такое. По сути, он был бездомным. Он не мог найти работу и не прекращал делать то, что делал. Нам пришлось его отпустить. Дошло до того, что он стал настолько плох, что не мог ничего делать. Он не мог вспомнить слова песен. Это было просто плохо.

Но я первым признаюсь... Я всегда пытаюсь думать о том, что было бы с EXODUS, если бы мы оставили Пола. Я даже не знаю. Я даже не знаю, смог бы он спеть что-нибудь из музыки со второго альбома [EXODUS 1987 года] "Pleasures Of The Flesh". Я не знаю.

В любом случае, это было самое трудное решение, которое нам с Gary [Holt, гитарист EXODUS] когда-либо приходилось принимать. Это было ужасно».

Что касается присоединения Souza к EXODUS, он сказал:

«Не всем он понравится. Но он проделал отличную работу. У него были свои взлеты и падения. Но я считаю, что сейчас у него все отлично. Я считаю, что на последнем альбоме [EXODUS] "Persona Non Grata" он звучит лучше, чем когда-либо».




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