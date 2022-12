сегодня



Почему EXODUS не стали популярными?



В рамках недавней беседы с вокалистом EXODUS у него спросили, почему группа не достигла такого же успеха, как те, кто сформировал так называемую Big4: METALLICA, SLAYER, MEGADETH и ANTHRAX:



«Между выходом [дебютного альбома EXODUS] "Bonded By Blood", который состоялся в мае 85-го, и выходом "Pleasures Of The Flesh", который состоялся 8 октября 1987 года, прошло два с половиной года. В те дни [любая группа, которая два с половиной года не выпускала альбома] была обречена. Все, кто слушал и следил за тобой, уже забыли о тебе. Хотя я считаю, что альбом "Pleasures" был весьма ожидаем из-за того, что получилось с "Bonded". Люди были на самом деле, типа, 'Woah. Что они собираются выпустить дальше, когда у них появится новый вокалист?" Но [Torrid Records, первоначальный лейбл EXODUS] не хотел отпускать группу, и никто, кроме Combat, не хотел рисковать и покупать нас, так что Combat пришлось заплатить Torrid за то, чтобы мы перешли туда, так что прошло много времени, прежде чем альбом был [выпущен]. Там было много всего, но я считаю, что в целом, будучи моей первой записью, я очень горжусь этим альбомом — очень сильно...



Когда вышел "Pleasures", мы провели пару громких туров. Трэш-металл тогда был еще в новинку. Мы говорим о 1987, начале 88-го. Мы провели тур с ANTHRAX, а потом поехали с M.O.D. в качестве хедлайнеров, и все они были очень, очень успешными. И я думаю, что люди начали понимать: "О, вот что такое трэш. И кому нужен это MÖTLEY?"... Но все шло своим чередом. Даже на "Fabulous Disaster" мы еще не сделали видео. А самым первым видео, которое сняла любая тяжелая группа, была METALLICA на песню "One" с альбома '...And Justice For All'. Так что это была первая тяжелая группа. И это было только в 88-м году. Так что мы делали что-то относительно новое. И я полагаю, что переход от "Pleasures" к написанию "Fabulous" закрепил это... Мы выпустили "Pleasures" в 87-м году, 8 октября, и провели полноценный мировой тур, а затем вернулись, и "Fabulous" вышел в январе 89-го года. Так что не прошло и 15 месяцев [спустя]».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 240