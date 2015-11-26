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Exodus

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EXODUS не ссорятся из-за политики



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Гитарист EXODUS Gary Holt рассказал канадскому блогу The Metal Voice об идее песни "The Fires Of Division", которая войдёт в альбом "Persona Non Grata", выходящий 19 ноября на Nuclear Blast Records:

«Она о печальном положении дел в сегодняшнем мире, в разобщающей сущности всего, что происходит. Может быть, я просто демонстрирую, насколько я стар, чтобы помнить времена, когда у людей могли быть политические разногласия, но при этом они могли ладить [смеётся]. Моя собственная группа состоит из представителей разных политических идеологий, и мы -— лучшие друзья. Мир забыл, что так можно. Мы так сильно разобщены. И власть имущие хотят, чтобы мы были разобщены. И это происходит с обеих сторон — и с правой, и с левой. Они делают всё, что в их силах, чтобы натравить всех на всех. Я думаю, все приложили руку к этому — СМИ, политики в том числе. Я написал эту песню, глядя на эти грёбаные штурмы Капитолия и всё остальное.

Вот, например, религия. Многие знают, что я атеист и неверующий, но если бы я исключил из жизни всех, кто думает иначе, у меня бы не было семьи. Большая часть моей семьи верит в Иисуса. И я не собираюсь расставаться с ними, потому что у нас разное отношение к религии. И я также не буду отсекать людей по политическим мотивам. Мнение некоторых из моих лучших друзей полностью отличаются от моего, и это нормально. Это неплохо. Не стоит спорить с пеной у рта, лучше найти золотую середину».

GARY HOLT Says Members Of EXODUS Have Different Political Views But Are Still





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