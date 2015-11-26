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У барабанщика EXODUS плоскоклеточный рак



Барабанщик EXODUS Tom Hunting опубликовал следующее сообщение:



«Сегодня я начну лечение от плоскоклеточного рака. Это опухоль желудка, которая была диагностирована у меня в феврале. Я говорю об этом для того, чтобы привлечь внимание людей к проблемам желудка и пищевода. Если они продолжаются, пожалуйста, отправляйтесь к врачу и пройдите обследование. Я не собираюсь это замалчивать, наоборот, если я могу помочь кому-то с тем, чему я научился или у кого-то есть информация, которой можно поделиться со мной, то это просто беспроигрышный вариант! Когда ты можешь назвать врага по имени, то это наделяет тебя силой и ты становишься на шаг ближе к тому, чтобы его уничтожить!



Итак, вы узнали плохие новости. Но есть и хорошие и они заключаются в том, что физически я ощущаю себя отлично. Я собираюсь побить этот рак также как гребаный барабан, который должен мне деньги!!! У меня отличные врачи и отличная система поддержки, которая сама по себе армия. Я готов к бою!



Нам есть что отпраздновать в этом году и выпустить то, что может быть определяющим для карьеры и последующих туров! Я рад, что все услышат это и очень рад, что скоро мы сыграем что-то новое для всех вас, так что увидимся!»





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