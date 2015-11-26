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Exodus

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20 авг 2021 : 		 Новая песня EXODUS

17 авг 2021 : 		 JOHN TEMPESTA выступит с EXODUS

17 авг 2021 : 		 EXODUS готовят комиксы

11 авг 2021 : 		 Вокалист EXODUS о задержке

9 авг 2021 : 		 Вокалист EXODUS вспоминает, как покупал дурь у Лемми

29 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS о своем здоровье

28 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS свободен!

22 июл 2021 : 		 Музыканты EXODUS, MACHINE HEAD, HIRAX исполняют EXODUS

20 июл 2021 : 		 Видео с выступления кавер-группы AC/DC с вокалистом EXODUS

13 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS успешно перенес операцию

6 июл 2021 : 		 Барабанщику EXODUS проведут операцию

28 июн 2021 : 		 Аккорды от EXODUS

20 июн 2021 : 		 Гитарист EXODUS решил бросить

7 июн 2021 : 		 Гитарист EXODUS отвечает на вопросы

26 май 2021 : 		 Барабанщик EXODUS выступит с группой уже летом

23 май 2021 : 		 Вокалист EXODUS — о здоровье барабанщика

4 май 2021 : 		 Благотворительный концерт для сбора средств на лечение барабанщика EXODUS

29 апр 2021 : 		 Выход нового альбома EXODUS отложен

29 апр 2021 : 		 Гитарист ANTHRAX: «У EXODUS лучший дебют»

27 апр 2021 : 		 Подкинь барабанщику EXODUS на лечение

15 апр 2021 : 		 Барабанщик EXODUS приступил к лечению

13 апр 2021 : 		 У барабанщика EXODUS плоскоклеточный рак

9 апр 2021 : 		 Вокалист EXODUS потерял в весе

7 фев 2021 : 		 Гэри Холт заявил, что EXODUS «уничтожили» METALLICA на концерте 35 лет назад

28 янв 2021 : 		 Вокалист EXODUS предвидел успех METALLLICA

8 янв 2021 : 		 EXODUS летом
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Новая песня EXODUS



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"The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)", новая песня группы EXODUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Persona Non Grata", выход которого запланирован на 19 ноября на Nuclear Blast Records.

Трек-лист:

01. Persona Non Grata

02. R.E.M.F.

03. Slipping Into Madness

04. Elitist

05. Prescribing Horror

06. The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)

07. The Years Of Death And Dying

08. Clickbait

09. Cosa Del Pantano

10. Lunatic-Liar-Lord

11. The Fires Of Division

12. Antiseed

EXODUS:





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КомментарииСкрыть/показать 12 )

headmotor666


20 авг 2021, 21:43		А чего же ссылкой на клип не поделились? Он то весьма актуален в наших широтах…

rassol


20 авг 2021, 22:04		Ну, хуета в целом. И поганый звук.

Exceptional


20 авг 2021, 22:18		Вокал хорошо звучит

rattle_snake


20 авг 2021, 22:18		Tempo Of The Damned в эту сторону пошли посоны

Michaelnone


20 авг 2021, 22:27		Как обычно, парни устали ждать пока хоть кто-нибудь запилит норм трэшак и сделали все сами, как взорвали тогда все унылое застоявшееся г-но с Tempo Of The Damned. По-моему больше сейчас никто трэш запилить не может, приходится опять Exodus затаскивать. Думаю опять очередной альбом года на трэш-сцене.

resurgamresponses


20 авг 2021, 22:40		как свежим ветром повеяло, больше гитар !!!

Kliops144


20 авг 2021, 22:56		Тут даже я вынужден признать, что Суза стал еще более мультяшно "петь". Касаемо песни - мои мечты о пересмотре Холтом своего творчества в еще более тяжелом русле (да и сам он не стеснялся нахваливать грядущий альбом) после стольких-то концертов со Slayer просто рассыпались в прах. По факту веселенький трешачок, да еще и сыгранный чуть ли не на панк-верхах. Что удручает больше всего - звучит он точь-в-точь как прям би-сайд с BiBo, а сам трек по "хитовости" весьма и весьма слаб. Качественно слабано и записано, на этом все. Ждем добавки.

PS: обложка вызвала двойственные впечатления.

father


20 авг 2021, 22:56		Отлично, чад кутежа во мгле ада например! Круто, мне понравилось, уже лучше, чем предыдущий альбом:)
А по клипу - что-то сильно напоминает последние три клипа Slayer.

rattle_snake


20 авг 2021, 22:57		очередной альбом года на трэш-сцене. ____хорошо бы,,ну хз .. не факт ,могут и запустить солянку из альбомов разных годов и накидать проходняка . многие так делают.... а трэш много сейчас кто неплохо пилит..я бы отметил например Suicidal Angels

Michaelnone


20 авг 2021, 23:12		Suicidal Angels - тяжело, агрессивно, но... бестолково. Рифы ради рифов, топовые трэш-команды отличаются уникальным стилем и ничего лишнего - 3минуты exodus -это четко расставленные а.кценты, приколы и ни одного лишнего запила - даже со звуком вот кому то не понравилось, а я лично уверен это все сознательный отсыл к олдскул. Ну у них всегда так - кратко и по-приколу).

xRReth


20 авг 2021, 23:19		Так у них всегда такой звук, плюс-минус
Вокал зачем-то сильно вытащили вперёд
Так-то неплохо, но простовато и коротко
Барабаны слушать грустно, откровенно говоря. Здоровья Хантингу

rattle_snake


20 авг 2021, 23:22		Топовые трэш-команды отличаются уникальным стилем__ ну эт понятно что новая волна копирует ветеранов,кто то один в один, кто то со своими фишками,или хотябы пытаются добавить что то своего...Суицидалы это скорее Сепультура эпохи Arise а в сторону эксодуса или оверкил National Suicide - https://www.youtube.com/watch?v=ZHjEZEh9PuE https://www.youtube.com/watch?v=k80I43KWLv4


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