1 ноя 2021



Барабанщик EXODUS : «Я благодарен науке за спасение»



Tom Hunting в новом интервью сказал, что «благодарен науке за спасение»:



«Некоторым из нас придётся через это пройти. Я очень благодарен науке и тому, что они смогли сделать, чтобы изменить мою скверную ситуацию. Думаю, мне повезло: я гораздо более удачлив, чем храбр, это точно.



Что касается изменений в перспективе, то я определённо теперь так сильно не переживаю по пустякам. То, что раньше меня напрягало или что-то вроде того, больше не имеет никакого значения. Сейчас я нахожусь в хорошем состоянии. Я смог снова присоединиться к группе, и это было здорово. Я уже успел отыграть с ними одно шоу, и в следующем месяце мы дадим ещё одно.



У меня нет никаких ограничений — диетических, физических или каких-либо других. Я сейчас нахожусь в прекрасном состоянии. Мне очень повезло. Сейчас они не могут найти у меня рак. И поверьте мне — они всё время тыкают и тыкают, делают снимки моих кишок и внутренностей. Они используют такие слова, как "маркеры" и "поля", и все мои маркеры и поля сейчас хороши. У них есть всё необходимое; вот что они мне сказали. Я не буду говорить, что я свободен от рака, потому что не хочу сглазить. Но они настроены осторожно оптимистично. Они сказали, что сейчас мне есть что отпраздновать, так что я буду праздновать, брат».







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