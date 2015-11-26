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Exodus

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1 ноя 2021 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я благодарен науке за спасение»

29 окт 2021 : 		 Гитарист EXODUS — о совместном концерте с METALLICA: «Мы втоптали их в грязь»

27 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

25 окт 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Мы уже не тусим, деды ведь!»

19 окт 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Это наш лучший альбом!»

15 окт 2021 : 		 Видео с текстом от EXODUS

12 окт 2021 : 		 TOM HUNTING выступил с EXODUS

3 окт 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Хочу кончить как Лемми»

29 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

23 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

22 сен 2021 : 		 EXODUS не ссорятся из-за политики

21 сен 2021 : 		 TOM HUNTING выступил с EXODUS

17 сен 2021 : 		 Видео с текстом от EXODUS

16 сен 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Даже без Б... найду с кем тусануть!»

9 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

8 сен 2021 : 		 JOHN TEMPESTA — о выступлении с EXODUS

3 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

24 авг 2021 : 		 Видео с выступления EXODUS

20 авг 2021 : 		 Новая песня EXODUS

17 авг 2021 : 		 JOHN TEMPESTA выступит с EXODUS

17 авг 2021 : 		 EXODUS готовят комиксы

11 авг 2021 : 		 Вокалист EXODUS о задержке

9 авг 2021 : 		 Вокалист EXODUS вспоминает, как покупал дурь у Лемми

29 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS о своем здоровье

28 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS свободен!

22 июл 2021 : 		 Музыканты EXODUS, MACHINE HEAD, HIRAX исполняют EXODUS
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|||| 1 ноя 2021

Барабанщик EXODUS: «Я благодарен науке за спасение»



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Tom Hunting в новом интервью сказал, что «благодарен науке за спасение»:

«Некоторым из нас придётся через это пройти. Я очень благодарен науке и тому, что они смогли сделать, чтобы изменить мою скверную ситуацию. Думаю, мне повезло: я гораздо более удачлив, чем храбр, это точно.

Что касается изменений в перспективе, то я определённо теперь так сильно не переживаю по пустякам. То, что раньше меня напрягало или что-то вроде того, больше не имеет никакого значения. Сейчас я нахожусь в хорошем состоянии. Я смог снова присоединиться к группе, и это было здорово. Я уже успел отыграть с ними одно шоу, и в следующем месяце мы дадим ещё одно.

У меня нет никаких ограничений — диетических, физических или каких-либо других. Я сейчас нахожусь в прекрасном состоянии. Мне очень повезло. Сейчас они не могут найти у меня рак. И поверьте мне — они всё время тыкают и тыкают, делают снимки моих кишок и внутренностей. Они используют такие слова, как "маркеры" и "поля", и все мои маркеры и поля сейчас хороши. У них есть всё необходимое; вот что они мне сказали. Я не буду говорить, что я свободен от рака, потому что не хочу сглазить. Но они настроены осторожно оптимистично. Они сказали, что сейчас мне есть что отпраздновать, так что я буду праздновать, брат».

EXODUS





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Sw0Rn


1 ноя 2021, 18:26		Science, bitch!


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