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*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
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Exodus

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12 сен 2022 : 		 ROB DUKES присоединился на сцене к EXODUS

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|||| 12 сен 2022

ROB DUKES присоединился на сцене к EXODUS



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ROB DUKES присоединился на сцене к EXODUS девятого сентября в Финиксе и исполнил "The Toxic Waltz".




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12 сен 2022
Kliops144
Странный выбор песни. Как будто нет крутых вещей из его периода в группе.

просмотров: 286

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