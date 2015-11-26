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Барабанщик EXODUS о своем здоровье



Барабанщик EXODUS Tom Hunting опубликовал в инстаграме Gary Holt'a сообщение о состоянии своего здоровья:



«Привет всем. Я просто хотел поблагодарить всех за участие в [благотворительном] шоу BLIND ILLUSION [в Сакраменто для Тома]. Я потрясен всей любовью и поддержкой каждого в этом сообществе! Это очень помогает мне в этой борьбе!



Итак, 12 июля мне была сделана полная гастрэктомия. Я хорошо восстанавливаюсь, заново начинаю учиться взаимоотношениям с едой, порции меньше, больше интервалов, много белков и т.д... Наука всего этого продолжает ежедневно поражать мой разум. Например, как кто-то может ходить через 2 недели после операции? ХАХА!!! В любом случае, я очень благодарен! Я узнала, что очень многие люди даже не оперируются. У врачей был хороший план, они пришли, и они сказали мне, что у них все получилось!!! Fuck Yesss, звучит хорошо, как по мне!!!



Но сейчас самонадеянно говорить о том, что я свободен от рака. Я очень надеюсь, что скоро сам сделаю такое заявление. Но давайте не сглазим! Я все еще нахожусь в середине этой борьбы. Самое трудное уже позади, осталось пройти еще 4 курса химиотерапии. После этого я пройду еще одно сканирование, которое, надеюсь, покажет, что раковая опухоль изгнана из моего тела и отправлена в дальний путь!!!



Не могу дождаться, чтобы увидеть всех вас в ближайшее время и сыграть вживую новую музыку EXODUS!!! С большой любовью!!!!»













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