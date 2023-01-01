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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 62
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 45
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 29
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 20
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 16
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Exodus

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|||| 21 июл 2023

Гитарист EXODUS мечтает о сольнике



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Gary Holt в рамках недавней беседы ответил на вопрос, думал ли он о том, чтобы записать сольную пластинку:

«Я уже много лет думаю о том, чтобы записать сольный альбом, чтобы на нем сыграли разные друзья, разные вокалисты и тому подобное. Может быть, когда-нибудь. Но я отдаю EXODUS все, что у меня есть, и всегда отдавал. И когда остальные члены группы сидят и ничего не делают, как кучка ленивых ублюдков, а я люблю их до чертиков, я сочиняю или занимаюсь другой хренью. Но это нормально; такова моя роль. Так что у меня никогда нет времени на подобное дерьмо. Даже когда у меня есть время... Например, сейчас, когда тур [EXODUS по Европе] отменили, я сидел дома и ничего не делал, но мне нужно записать новый альбом EXODUS, поэтому я работал над этим, не считая того, что занимался всякой ерундой по дому и тому подобным»




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