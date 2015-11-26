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Exodus

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20 июн 2021 : 		 Гитарист EXODUS решил бросить

7 июн 2021 : 		 Гитарист EXODUS отвечает на вопросы

26 май 2021 : 		 Барабанщик EXODUS выступит с группой уже летом

23 май 2021 : 		 Вокалист EXODUS — о здоровье барабанщика

4 май 2021 : 		 Благотворительный концерт для сбора средств на лечение барабанщика EXODUS

29 апр 2021 : 		 Выход нового альбома EXODUS отложен

29 апр 2021 : 		 Гитарист ANTHRAX: «У EXODUS лучший дебют»

27 апр 2021 : 		 Подкинь барабанщику EXODUS на лечение

15 апр 2021 : 		 Барабанщик EXODUS приступил к лечению

13 апр 2021 : 		 У барабанщика EXODUS плоскоклеточный рак

9 апр 2021 : 		 Вокалист EXODUS потерял в весе

7 фев 2021 : 		 Гэри Холт заявил, что EXODUS «уничтожили» METALLICA на концерте 35 лет назад

28 янв 2021 : 		 Вокалист EXODUS предвидел успех METALLLICA

8 янв 2021 : 		 EXODUS летом

16 дек 2020 : 		 Новый материал EXODUS выйдет летом

14 дек 2020 : 		 Вышла книга аккордов EXODUS

4 дек 2020 : 		 Вокалист EXODUS хвалит TOM'a HUNTING'a

26 ноя 2020 : 		 Бывший гитарист EXODUS намекнул, что может сыграть с бывшими коллегами

20 ноя 2020 : 		 Название нового альбома EXODUS

13 окт 2020 : 		 RICK HUNOLT на новом альбоме EXODUS

9 окт 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Будет шедевр»

26 сен 2020 : 		 EXODUS записали ударные

1 сен 2020 : 		 EXODUS готовят альбом

1 авг 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Надеюсь, магия повторится»

19 июл 2020 : 		 EXODUS работают над новым материалом

16 июл 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из EXODUS... Теперь нет»
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Гитарист EXODUS решил бросить



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Гитарист EXODUS Gary Holt объявил о том, что теперь официально не употребляет алкоголь:

«Первый день для меня, начинаю. За последний год я понял, что с выпивкой пора завязывать. Для меня это была длительная вечеринка, но я больше не испытываю этого чувства. Я не идеален, и выпивка постепенно добралась до меня. Выпьем за то, чтобы чувствовать себя чётко и ясно с этого момента».

EXODUS/SLAYER Guitarist GARY HOLT Quits Drinking Alcohol:



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

olly71


20 июн 2021, 11:25		Первые пару дней будет эйфория . На третий захочется всё послать к чертям и забухать . На четвёртый очень очень захочется . На пятый будет снится что ты бухаешь да так что во рту будешь чувствовать привкус. Если продержишься 3 месяца то считай что на 10% бросил . Если продержишься полгода то считай что бросил на 20% . Если продержишься 3 года то считай что бросил на 50% . Это я так курить бросал )))))))))))) Не курю уже 12 лет . Надеюсь уже и не закурю никогда . Но это не точно .

vairagya77


20 июн 2021, 11:47		Olly71 Есть такие поговорки-"Курить бросим- Яд в папиросе" РАЗ, " Курить - здоровье губить" ДВА, " Кто не курит и не пьет- тот .,.." , не эту пожалуй не надо ! Lol

CosmicBear


20 июн 2021, 12:03		здоровья дядьке и отказа от вредных привычек

timekiller61


20 июн 2021, 13:08		Свежо предание,как говорится. Курить бросить-гораздо легче-не курю 14 лет-а смолил с шести.. Бухать-то-вкусно-коньячок,вискарёк под закусь вкусную-мясо -гриль,стейки,рыбка красная,креведки,икорка итд итп.А курить счас-селитру из коровьей мочи сосать. Я гляжу на нынешние "сигареты"-это ужас просто-что Вам впаривают....

resurgamresponses


20 июн 2021, 15:54		а остальные - я контролирую и могу бросить когда захочу. ))))

поздравки, Гэри!


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