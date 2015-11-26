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Гитарист EXODUS решил бросить



Гитарист EXODUS Gary Holt объявил о том, что теперь официально не употребляет алкоголь:



«Первый день для меня, начинаю. За последний год я понял, что с выпивкой пора завязывать. Для меня это была длительная вечеринка, но я больше не испытываю этого чувства. Я не идеален, и выпивка постепенно добралась до меня. Выпьем за то, чтобы чувствовать себя чётко и ясно с этого момента».







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