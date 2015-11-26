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EXODUS начнут запись осенью



EXODUS отправятся в студию в сентябре этого года для записи нового альбома, выход которого намечен на 2021 год на Nuclear Blast Records — об этом сообщил Gary Holt:



«Мы начнем в сентябре, а пока сочиняем. У нас уже готово где-то шесть песен и есть еще миллион риффов. Все просто сокрущительно! Но мы ведь так говорим всегда, не так ли? И я не шучу. Это нечто другое. Люди, когда послушают пластинку, скажут: "Срань господня! EXODUS сотворили что-то недоброе!"»



















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