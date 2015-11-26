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*Журнальные столики от фронтмена METALLICA 64
*JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!» 28
*Протестное видео от LIVING COLOUR 27
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Exodus

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19 июн 2020 : 		 EXODUS начнут запись осенью

11 июн 2020 : 		 Басист EXODUS о том, что больше всего бесит во время участия в группе

8 июн 2020 : 		 GARY HOLT сочиняет «сокрушительные» риффы для следующего альбома EXODUS

27 май 2020 : 		 Музыканты EXODUS и OVERKILL исполняют MEGADETH

9 май 2020 : 		 Новый альбом EXODUS будет «тяжёлым»

5 май 2020 : 		 Гитарист EXODUS: «Мы зависим от большого количества потных людей!»

31 мар 2020 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER болен COVID-19

31 мар 2020 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER всё ещё ожидает результаты теста

20 мар 2020 : 		 У гитариста EXODUS/SLAYER симптомы коронавируса

25 фев 2020 : 		 Коронавирус повлиял на TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL

17 фев 2020 : 		 GARY HOLT: «Надеюсь, что альбом EXODUS выйдет до конца года»

12 фев 2020 : 		 EXODUS, TESTAMENT и DEATH ANGEL повезло выжить на Балтике

5 фев 2020 : 		 Вокалист EXODUS о круизе 70 000 Tons Of Metal

29 ноя 2019 : 		 GARY HOLT: «Я разрешаю Кевину Харту носить нашу футболку»

25 ноя 2019 : 		 Аккорды EXODUS

9 авг 2019 : 		 EXODUS выпустили сингл

9 авг 2019 : 		 Видео с выступления EXODUS

25 июн 2019 : 		 GARY HOLT заявил, что новый материал EXODUS «настолько тяжёлый, что это может быть незаконно»

15 май 2019 : 		 GARY HOLT: «У меня полно материала для EXODUS»

13 фев 2019 : 		 ROB DUKES об EXODUS: «В итоге всё свелось к баблу»

21 дек 2018 : 		 Гитарист EXODUS почтил память отца

21 ноя 2018 : 		 У EXODUS целая обойма риффов и песен

25 сен 2018 : 		 Вокалист EXODUS не видит молодых героев сцены

20 сен 2018 : 		 EXODUS исполнили кавер на песню METALLICA

21 авг 2018 : 		 EXODUS отметят юбилей

3 июл 2018 : 		 EXODUS не собираются уходить на пенсию
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EXODUS начнут запись осенью



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EXODUS отправятся в студию в сентябре этого года для записи нового альбома, выход которого намечен на 2021 год на Nuclear Blast Records — об этом сообщил Gary Holt:

«Мы начнем в сентябре, а пока сочиняем. У нас уже готово где-то шесть песен и есть еще миллион риффов. Все просто сокрущительно! Но мы ведь так говорим всегда, не так ли? И я не шучу. Это нечто другое. Люди, когда послушают пластинку, скажут: "Срань господня! EXODUS сотворили что-то недоброе!"»

EXODUS To Enter Studio In September








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