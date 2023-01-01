Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 34
*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 21
*Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR 18
*DAVE LOMBARDO об участии в гипотетическом воссоединении SLAY... 15
*GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFE... 15
*TIMO TOLKKI присел. Пока условно 15
*ROB HALFORD о концерте с BLACK SABBATH: «Я чуть не обделался... 14
*Лидер MEGADETH официально дед 12
*Гитарист METALLICA: «Мы принесли много личных жертв» 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 34
*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 21
*Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR 18
*DAVE LOMBARDO об участии в гипотетическом воссоединении SLAY... 15
[= ||| все новости группы



*

Exodus

*



19 ноя 2023 : 		 Вокалист EXODUS о подкладках

18 ноя 2023 : 		 EXODUS открыли тур

19 окт 2023 : 		 Новый альбом EXODUS выйдет в 2024 году

18 окт 2023 : 		 EXODUS обещают сыграть редкое

29 сен 2023 : 		 Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы»

2 сен 2023 : 		 Лидер EXODUS о переходе с NUCLEAR BLAST на NAPALM

21 июл 2023 : 		 Гитарист EXODUS мечтает о сольнике

28 июн 2023 : 		 Гитарист EXODUS обещает тяжёлый альбом

20 июн 2023 : 		 EXODUS на NAPALM RECORDS

24 мар 2023 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER готовит мемуары

13 фев 2023 : 		 Испытывали ли участники EXODUS неловкость, что забрали вокалиста LEGACY?

9 фев 2023 : 		 Гитарист EXODUS: «Сочинять риффы? Легко!»

6 фев 2023 : 		 Барабанщик EXODUS: «DAVE LOMBARDO вдвойне крут!»

2 фев 2023 : 		 TOM HUNTING выпустил новое видео

14 янв 2023 : 		 Барабанщик EXODUS — о JUDAS PRIEST

26 дек 2022 : 		 Фронтмен EXODUS заявил, что его голос — имитация Бона Скотта

12 дек 2022 : 		 Почему EXODUS не стали популярными?

24 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EXODUS

11 ноя 2022 : 		 Бывший гитарист EXODUS об увольнении PAUL BALOFF

12 сен 2022 : 		 ROB DUKES присоединился на сцене к EXODUS

30 авг 2022 : 		 Барабанщик EXODUS TOM HUNTING выпустил видео

13 авг 2022 : 		 Видео полного выступления EXODUS

10 авг 2022 : 		 Гитарист EXODUS считает, что было больше одного Лемми

4 авг 2022 : 		 Новое видео от барабанщика EXODUS

12 июл 2022 : 		 EXODUS выступили с гитаристом THE BLACK DAHLIA MURDER

28 июн 2022 : 		 EXODUS будут выступать без LEE ALTUS'а
Показать далее
| - |

|||| 18 ноя 2023

EXODUS открыли тур



zoom
EXODUS открыли осенний тур по США вместе с FIT FOR AN AUTOPSY, DARKEST HOUR and UNDEATH — видео с выступления 15 ноября в Revolution Fort Lauderdale, Florida, доступно для просмотра ниже.




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 342

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом