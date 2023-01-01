18 ноя 2023



EXODUS открыли тур



EXODUS открыли осенний тур по США вместе с FIT FOR AN AUTOPSY, DARKEST HOUR and UNDEATH — видео с выступления 15 ноября в Revolution Fort Lauderdale, Florida, доступно для просмотра ниже.







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