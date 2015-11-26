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Exodus

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11 авг 2021 : 		 Вокалист EXODUS о задержке

9 авг 2021 : 		 Вокалист EXODUS вспоминает, как покупал дурь у Лемми

29 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS о своем здоровье

28 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS свободен!

22 июл 2021 : 		 Музыканты EXODUS, MACHINE HEAD, HIRAX исполняют EXODUS

20 июл 2021 : 		 Видео с выступления кавер-группы AC/DC с вокалистом EXODUS

13 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS успешно перенес операцию

6 июл 2021 : 		 Барабанщику EXODUS проведут операцию

28 июн 2021 : 		 Аккорды от EXODUS

20 июн 2021 : 		 Гитарист EXODUS решил бросить

7 июн 2021 : 		 Гитарист EXODUS отвечает на вопросы

26 май 2021 : 		 Барабанщик EXODUS выступит с группой уже летом

23 май 2021 : 		 Вокалист EXODUS — о здоровье барабанщика

4 май 2021 : 		 Благотворительный концерт для сбора средств на лечение барабанщика EXODUS

29 апр 2021 : 		 Выход нового альбома EXODUS отложен

29 апр 2021 : 		 Гитарист ANTHRAX: «У EXODUS лучший дебют»

27 апр 2021 : 		 Подкинь барабанщику EXODUS на лечение

15 апр 2021 : 		 Барабанщик EXODUS приступил к лечению

13 апр 2021 : 		 У барабанщика EXODUS плоскоклеточный рак

9 апр 2021 : 		 Вокалист EXODUS потерял в весе

7 фев 2021 : 		 Гэри Холт заявил, что EXODUS «уничтожили» METALLICA на концерте 35 лет назад

28 янв 2021 : 		 Вокалист EXODUS предвидел успех METALLLICA

8 янв 2021 : 		 EXODUS летом

16 дек 2020 : 		 Новый материал EXODUS выйдет летом

14 дек 2020 : 		 Вышла книга аккордов EXODUS

4 дек 2020 : 		 Вокалист EXODUS хвалит TOM'a HUNTING'a
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|||| 11 авг 2021

Вокалист EXODUS о задержке



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Steve "Zetro" Souza в недавней беседе сообщил, что новая пластинка группы будет выпущена в третью неделю ноября:

«Многие из вас задаются вопросом, почему это занимает так много времени, и да, болезнь Tom'а сыграла в этом некоторую роль. Но они не смогли сделать винил. Никто не работал в прошлом году. Так что все группы, которые записали пластинки и теперь собираются их выпустить, на шесть месяцев отстают в производстве винила. Так что, по сути, все так и есть. Так что поскольку мы очень гордимся этим альбомом [и] этот альбом для нас совершенно особенный, я не думаю, что Nuclear Blast хотели устраивать ему какие-то препоны, ведь они хотели выпустить несколько разных винилов. Но я могу гарантировать вам, что он выйдет в ноябре, и вы, ребята, не будете разочарованы. Я могу гарантировать, что вы не будете разочарованы».

EXODUS's STEVE 'ZETRO' SOUZA Explains New Album Delay





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