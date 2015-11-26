11 авг 2021



Вокалист EXODUS о задержке



Steve "Zetro" Souza в недавней беседе сообщил, что новая пластинка группы будет выпущена в третью неделю ноября:



«Многие из вас задаются вопросом, почему это занимает так много времени, и да, болезнь Tom'а сыграла в этом некоторую роль. Но они не смогли сделать винил. Никто не работал в прошлом году. Так что все группы, которые записали пластинки и теперь собираются их выпустить, на шесть месяцев отстают в производстве винила. Так что, по сути, все так и есть. Так что поскольку мы очень гордимся этим альбомом [и] этот альбом для нас совершенно особенный, я не думаю, что Nuclear Blast хотели устраивать ему какие-то препоны, ведь они хотели выпустить несколько разных винилов. Но я могу гарантировать вам, что он выйдет в ноябре, и вы, ребята, не будете разочарованы. Я могу гарантировать, что вы не будете разочарованы».







</div>





+3 -0



просмотров: 805

