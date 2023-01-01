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Барабанщик EXODUS — о JUDAS PRIEST



Tom Hunting в недавнем интервью ответил на вопрос, что ему приходит в голову, когда он слышит "JUDAS PRIEST":



«Невероятное количество работы! От А до Я, всё потрясающе. Многое приходит на ум. Я задумываюсь о том, через что проходит сейчас Glenn [Tipton, гитарист PRIEST, у которого более десяти лет назад была диагностирована ранняя стадия болезни Паркинсона], и я размышляю о том, что они говорят об этом и как они относятся к Glenn'у. Это очень человечная хрень, через которую мы все должны пройти. У меня своя битва. У Glenn'а своя битва. Но они не сходят с ума по этому поводу; они просто справляются с этим. И он справляется с этим. Это вдохновляет».







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