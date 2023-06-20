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*Новая песня BLUT AUS NORD 42
*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 38
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 24
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 14
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Exodus

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20 июн 2023 : 		 EXODUS на NAPALM RECORDS

24 мар 2023 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER готовит мемуары

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11 ноя 2022 : 		 Бывший гитарист EXODUS об увольнении PAUL BALOFF

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13 авг 2022 : 		 Видео полного выступления EXODUS

10 авг 2022 : 		 Гитарист EXODUS считает, что было больше одного Лемми

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28 июн 2022 : 		 EXODUS будут выступать без LEE ALTUS'а

24 июн 2022 : 		 Бывший вокалист EXODUS — об увольнении из группы: «Мне потребовалось около года, чтобы перестать злиться по этому поводу»

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6 апр 2022 : 		 Гитарист EXODUS — о том, как он встретил гитариста METALLICA

4 апр 2022 : 		 У барабанщика EXODUS нашли ещё один тип рака

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8 мар 2022 : 		 Robb Flynn и Rick Hunolt присоединились на сцене к EXODUS

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14 фев 2022 : 		 Барабанщик EXODUS благодарен науке, врачам и металлистам
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EXODUS на NAPALM RECORDS



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EXODUS заключили соглашение с лейблом NAPALM RECORDS.

Gary Holt: «EXODUS очень рады сообщить, что мы присоединяемся к семье Napalm Records!

Пришло время для новой главы в жизни группы, и мы очень рады, что вступаем в ряды этого лейбла и начинаем работать над следующим альбомом! Они убедили нас своей страстью и любовью к группе, и к ее дальнейшему развитию, поэтому мы не смогли им отказать.

Пришло время продвинуться еще дальше и не только продолжать давить людей нашим фирменным трэшем, но и увеличить количество жертв! За новые начинания с Napalm Records!».

Томас Кейсер, генеральный директор Napalm Records: «Мы с гордостью объявляем о подписании контракта с одной из самых влиятельных металлических групп в мире — группой, которая на протяжении десятилетий своей карьеры неизменно демонстрировала высочайшее качество. Нам не терпится начать работу и отправиться в путь вместе! EXODUS, добро пожаловать в семью Napalm!»




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20 июн 2023
Corpsegrinder04
Ну теперь под одним крылом будут со всяким говном типа Джинджер и лошадьми из Nervosa.
Like!2  Dislike!6

просмотров: 475

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