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EXODUS на NAPALM RECORDS



EXODUS заключили соглашение с лейблом NAPALM RECORDS.



Gary Holt: «EXODUS очень рады сообщить, что мы присоединяемся к семье Napalm Records!



Пришло время для новой главы в жизни группы, и мы очень рады, что вступаем в ряды этого лейбла и начинаем работать над следующим альбомом! Они убедили нас своей страстью и любовью к группе, и к ее дальнейшему развитию, поэтому мы не смогли им отказать.



Пришло время продвинуться еще дальше и не только продолжать давить людей нашим фирменным трэшем, но и увеличить количество жертв! За новые начинания с Napalm Records!».



Томас Кейсер, генеральный директор Napalm Records: «Мы с гордостью объявляем о подписании контракта с одной из самых влиятельных металлических групп в мире — группой, которая на протяжении десятилетий своей карьеры неизменно демонстрировала высочайшее качество. Нам не терпится начать работу и отправиться в путь вместе! EXODUS, добро пожаловать в семью Napalm!»







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