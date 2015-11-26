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Вокалист EXODUS полон решимости провести концерты



Steve "Zetro" Souza в новом эпизоде своего блога выразил уверенность, что намеченный на весну тур состоится:



«Мы снова продолжим тур с DEATH ANGEL и [TESTAMENT]. Начав в Сан-Луис-Обиспо [9 апреля], мы будем продолжать. Я думаю, что это займёт пять с половиной недель. И снова DEATH ANGEL, EXODUS и TESTAMENT приезжают в ваш город. Мы едем. Это случится.



Я знаю, что есть куча туров, которые отменяются. Когда мы отложили этот тур в октябре и ноябре прошлого года, я разговаривал с Chuck'ом [Billy, вокалистом TESTAMENT] и напрямую сказал: "Мы можем [отложить тур] сейчас, но мы не можем в апреле взять и отменить его. Мы должны это сделать". И мы это сделаем!»







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