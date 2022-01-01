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Exodus

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Гитарист EXODUS — о том, как он встретил гитариста METALLICA



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В недавнем интервью с RadioactiveMike Z, ведущим радиопрограммы 96.7 KCAL-FM "Wired In The Empire", гитарист EXODUS Gary Holt ответил на вопрос о том, как он впервые встретил оригинального гитариста EXODUS Kirk'a Hammett'a, который вот уже 39 лет является участником METALLICA:

«Первый раз я встретил Kirk'a в музыкальной комнате в школе Richmond High, куда EXODUS пришли и начали играть. Tom Hunting жил в 45 метрах от моего дома, напротив парка, но он ходил в другую школу — он учился в De Anza High, где учился Kirk. Я знал Tom'a, видел его периодически, но я не был с ним близко знаком. Мы были хорошими друзьями с другим гитаристом из EXODUS — Tim'ом Agnello. Они приходили и играли в музыкальной комнате, и это было потрясающе. Как-то Kirk спел песню SCORPIONS "Another Piece Of Meat", и это было просто ужасно, как вы понимаете, — Kirk Hammett пытался спеть как Klaus Meine в его лучшей форме, и вышло не очень. Но было в них что-то такое... Несмотря на то, что я был на многих концертах, для меня было особенным моментом находиться в комнате и слышать электрогитару так близко, потому что я ранее не испытывал подобного. Я видел только парней на сцене, я никогда не стоял в паре метров от них. И это было убийственно. И в тот момент я осознал, что это хочу заниматься именно этим. А потом мы вместе пошли на концерт Ted'a Nugent'a и SCORPONS и стали лучшими друзьями с первого раза. После этого Kirk сказал: "Хочешь научиться играть на гитаре?" И я ответил: "Да". Он научил меня основам и нескольким аккордам. Думаю, первое, чему он меня научил, была какая-то песня ROLLING STONES, пара приёмов, и через полгода я стал играть в группе».

На вопрос о том, есть ли у него любимая песня METALLICA, Gary ответил:

«Нужно подумать... У меня много любимых песен — это один из самых сложных вопросов — но одна из них, которая особенно близка и дорога моему сердцу, — это "Damage, Inc.»

EXODUS Guitarist GARY HOLT: How I First Met KIRK HAMMETT














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