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Exodus

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Вокалист EXODUS: «Флорида и Алабама, я люблю вас!»



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Вокалист EXODUS Steve "Zetro" Souza в рамках недавнего интервью поговорил о решении отложить "The Bay Strikes Back Tour" на 2022 год:

«Я полагаю, что мы будем стараться делать что-то региональное. В США есть территории, которые не всегда играют по тем правилам, по которым играют другие штаты, — особенно Юг. Флорида, Алабама — я люблю вас, ребята! Есть места, куда можно приехать и сыграть, где ограничения не такие строгие, как, скажем, здесь, в Калифорнии. В Калифорнии вы не можете выйти — в Сан-Франциско и Окленде, вы не можете пойти в кино, вы не можете пойти на концерт, вы не можете пойти куда-либо, не предъявив доказательства вакцинации. Не просто доказательство отрицательного теста — доказательство вакцинации. Так что многие люди разрываются между Конституцией и "правительство говорит нам, что делать" — многое меняется туда-сюда.

Пока что мы играем на упреждение. Пока что мы просто будем играть на упреждение и надеяться, что что-то появится. Но я думаю, что следующее реальное выступление... Мы будем играть [в конце ноября] здесь, в Окленде в рамках "The Bay Strikes Back Tour"; это единственное, что было надёжным вариантом. А следующим концертом в рамках "The Bay Strikes Back Tour" будет выступление 9 апреля, если только мы не сделаем что-нибудь в январе, феврале, марте — а мне сказали, что так и будет. Опять же, мы играем на упреждение, никто не знает, как всё будет. Всё меняется каждый день».

EXODUS Singer Praises U.S. States With Less Stringent COVID-19 Protocols:





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

father


10 ноя 2021, 13:21		В Алабаму ему надо было с Hatriot ехать

Sw0Rn


10 ноя 2021, 17:37		Он недоверчиво относится к вакцинации или что?) Ну у Pfizerа действительно побочек много, народ в возмущении)


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