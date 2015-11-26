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Exodus

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3 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

24 авг 2021 : 		 Видео с выступления EXODUS

20 авг 2021 : 		 Новая песня EXODUS

17 авг 2021 : 		 JOHN TEMPESTA выступит с EXODUS

17 авг 2021 : 		 EXODUS готовят комиксы

11 авг 2021 : 		 Вокалист EXODUS о задержке

9 авг 2021 : 		 Вокалист EXODUS вспоминает, как покупал дурь у Лемми

29 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS о своем здоровье

28 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS свободен!

22 июл 2021 : 		 Музыканты EXODUS, MACHINE HEAD, HIRAX исполняют EXODUS

20 июл 2021 : 		 Видео с выступления кавер-группы AC/DC с вокалистом EXODUS

13 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS успешно перенес операцию

6 июл 2021 : 		 Барабанщику EXODUS проведут операцию

28 июн 2021 : 		 Аккорды от EXODUS

20 июн 2021 : 		 Гитарист EXODUS решил бросить

7 июн 2021 : 		 Гитарист EXODUS отвечает на вопросы

26 май 2021 : 		 Барабанщик EXODUS выступит с группой уже летом

23 май 2021 : 		 Вокалист EXODUS — о здоровье барабанщика

4 май 2021 : 		 Благотворительный концерт для сбора средств на лечение барабанщика EXODUS

29 апр 2021 : 		 Выход нового альбома EXODUS отложен

29 апр 2021 : 		 Гитарист ANTHRAX: «У EXODUS лучший дебют»

27 апр 2021 : 		 Подкинь барабанщику EXODUS на лечение

15 апр 2021 : 		 Барабанщик EXODUS приступил к лечению

13 апр 2021 : 		 У барабанщика EXODUS плоскоклеточный рак

9 апр 2021 : 		 Вокалист EXODUS потерял в весе

7 фев 2021 : 		 Гэри Холт заявил, что EXODUS «уничтожили» METALLICA на концерте 35 лет назад
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Трейлер нового альбома EXODUS



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EXODUS опубликовали трейлер к новому альбому "Persona Non Grata", выход которого намечен на 19 ноября на Nuclear Blast Records.

Трек-лист:

01. Persona Non Grata

02. R.E.M.F.

03. Slipping Into Madness

04. Elitist

05. Prescribing Horror

06. The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)

07. The Years Of Death And Dying

08. Clickbait

09. Cosa Del Pantano

10. Lunatic-Liar-Lord

11. The Fires Of Division

12. Antiseed

EXODUS Release Persona Non Grata Album "Making Of" Trailer, Part 1; Video



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Kliops144


3 сен 2021, 14:56		Да ладно, гроул Сузы? Окееееей. Ждун-мод активирован.


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