сегодня



Барабанщик EXODUS успешно перенес операцию



Барабанщик EXODUS Tom Hunting успешно перенес операцию, длившуюся от четырех до пяти часов — этой новостью поделился коллега по группе, Gary Holt, сказав, что "все прошло по намеченную плану. Гастрэктомия завершена, он находится под тяжелой седацией, но все раковые и мезотелиоматические узлы удалены. Он настоящий боец".



















+6 -1



просмотров: 358

