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Exodus

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28 янв 2021 : 		 Вокалист EXODUS предвидел успех METALLLICA

8 янв 2021 : 		 EXODUS летом

16 дек 2020 : 		 Новый материал EXODUS выйдет летом

14 дек 2020 : 		 Вышла книга аккордов EXODUS

4 дек 2020 : 		 Вокалист EXODUS хвалит TOM'a HUNTING'a

26 ноя 2020 : 		 Бывший гитарист EXODUS намекнул, что может сыграть с бывшими коллегами

20 ноя 2020 : 		 Название нового альбома EXODUS

13 окт 2020 : 		 RICK HUNOLT на новом альбоме EXODUS

9 окт 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Будет шедевр»

26 сен 2020 : 		 EXODUS записали ударные

1 сен 2020 : 		 EXODUS готовят альбом

1 авг 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Надеюсь, магия повторится»

19 июл 2020 : 		 EXODUS работают над новым материалом

16 июл 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из EXODUS... Теперь нет»

2 июл 2020 : 		 EXODUS готовятся к работе в студии

23 июн 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Не готов уходить!»

23 июн 2020 : 		 Музыканты EXODUS, ANTHRAX и VIO-LENCE — о решении Live Nation

22 июн 2020 : 		 Гитарист EXODUS защищает BABYMETAL

19 июн 2020 : 		 EXODUS начнут запись осенью

11 июн 2020 : 		 Басист EXODUS о том, что больше всего бесит во время участия в группе

8 июн 2020 : 		 GARY HOLT сочиняет «сокрушительные» риффы для следующего альбома EXODUS

27 май 2020 : 		 Музыканты EXODUS и OVERKILL исполняют MEGADETH

9 май 2020 : 		 Новый альбом EXODUS будет «тяжёлым»

5 май 2020 : 		 Гитарист EXODUS: «Мы зависим от большого количества потных людей!»

31 мар 2020 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER болен COVID-19

31 мар 2020 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER всё ещё ожидает результаты теста
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Вокалист EXODUS предвидел успех METALLLICA



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В новом интервью с подкастом "Shockwaves Skullsessions" вокалист EXODUS Steve "Zetro" Souza рассказал о трансформации METALLICA из бескомпромиссных носителей трэш-металла в самую тяжёлую группу на рок-аренах в конце 1980-х — начале 1990-х годов:

«Это забавно. Tom Araya из SLAYER сказал мне одну вещь давным-давно: "Zetro, просто оставайся тяжёлым, и всё остальное встанет на свои места". И он прав. Кто самая успешная группа в мире? Это трэш-группа. Если вы действительно посмотрите на это с самого начала, самая масштабная группа в мире — это трэш-металлическая группа.

В 1985 году, помню, мне был 21 год. Я только закончил работу над демо LEGACY [группа Зетро до прихода EXODUS, позже переименованная в TESTAMENT]. Был один парень, мой очень хороший друг, и я чертовски ярко помню этот разговор. Он тогда сказал: "Ты когда-нибудь думал, что у METALLICA когда-нибудь получится пластинка Номер Один?" И я сказал: "Конечно, да". А он пытался разнести меня в пух и прах, сказав: "Этого никогда не случится". Тогда я ответил: "Я скажу тебе кое-что" — а это был 1985 год — "так как общество становится тяжелее, так и музыка тяжелеет". И смотрите, вот мы здесь — 35, 36 лет спустя, и кто самая успешная группа в мире? Не просто самая успешная трэш-группа в мире — самая масштабная, чёрт возьми, группа в мире».



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