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Вокалист EXODUS предвидел успех METALLLICA



В новом интервью с подкастом "Shockwaves Skullsessions" вокалист EXODUS Steve "Zetro" Souza рассказал о трансформации METALLICA из бескомпромиссных носителей трэш-металла в самую тяжёлую группу на рок-аренах в конце 1980-х — начале 1990-х годов:



«Это забавно. Tom Araya из SLAYER сказал мне одну вещь давным-давно: "Zetro, просто оставайся тяжёлым, и всё остальное встанет на свои места". И он прав. Кто самая успешная группа в мире? Это трэш-группа. Если вы действительно посмотрите на это с самого начала, самая масштабная группа в мире — это трэш-металлическая группа.



В 1985 году, помню, мне был 21 год. Я только закончил работу над демо LEGACY [группа Зетро до прихода EXODUS, позже переименованная в TESTAMENT]. Был один парень, мой очень хороший друг, и я чертовски ярко помню этот разговор. Он тогда сказал: "Ты когда-нибудь думал, что у METALLICA когда-нибудь получится пластинка Номер Один?" И я сказал: "Конечно, да". А он пытался разнести меня в пух и прах, сказав: "Этого никогда не случится". Тогда я ответил: "Я скажу тебе кое-что" — а это был 1985 год — "так как общество становится тяжелее, так и музыка тяжелеет". И смотрите, вот мы здесь — 35, 36 лет спустя, и кто самая успешная группа в мире? Не просто самая успешная трэш-группа в мире — самая масштабная, чёрт возьми, группа в мире».







EXODUS frontman STEVE 'ZETRO' SOUZA





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