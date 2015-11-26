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Exodus

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22 сен 2021 : 		 EXODUS не ссорятся из-за политики

21 сен 2021 : 		 TOM HUNTING выступил с EXODUS

17 сен 2021 : 		 Видео с текстом от EXODUS

16 сен 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Даже без Б... найду с кем тусануть!»

9 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

8 сен 2021 : 		 JOHN TEMPESTA — о выступлении с EXODUS

3 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

24 авг 2021 : 		 Видео с выступления EXODUS

20 авг 2021 : 		 Новая песня EXODUS
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|||| 14 ноя 2021

Вокалист EXODUS: «Топил за Трампа и буду продолжать!»



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Steve "Zetro" Souza, ранее замеченный в поддержке Трампа, в рамках австралийского подкаста "Scars And Guitars" обсудил текущее положение дел в Америке. После того, как МакКейсмит сказал ему, что, по его мнению, «нет никаких сомнений» в том, что поддержка Трампа со стороны Zetro в прошлом «была вполне обоснованной, учитывая то дерьмовое шоу», которое Америка получила «в качестве президента в наши дни», он ответил:

«Им просто не нравился человек. (имея в виду ненависть, которую Трамп вызывает у большинства демократов и даже некоторых республиканцев). На твит какого ещё лидера в мире сразу же откликались и говорили: "Эй, пошёл ты"? Потому что [Трамп] не был политиком. Он уже был миллионером и очень известным человеком — более известным, чем любой из президентов. Так что же он должен был выиграть?

Топливо подорожало на целый доллар с тех пор, как он покинул свой пост. Цены на древесину, раньше вы платили 28 долларов за лист фанеры; сейчас 94 доллара за лист фанеры. Так что скажите мне — скажите мне, что происходит. И я чувствую, что сейчас никто ничего не делает. Я не видел, чтобы наше правительство что-то делало; они просто сидят сложа руки, как обычно, и просто путешествуют. Я думал, что [бывший президент США Барак] Обама делал то же самое. Он просто вступил в должность и сказал: "Я президент". — "Что вы делаете сегодня?" — "Я просто президент. Если что-то появится, я займусь этим". Но я не вижу, чтобы он где-то появлялся. Грёбаный Трамп, вы слышали его чёртово имя каждый день, нравилось вам это или нет. Он пытался закрыть границы и построить стену. Людям это не нравилось.

Знаете, когда я еду в Австралию или Мексику, я должен получать визу, чтобы въехать в ваши страны. Почему никто не должен иметь визу, чтобы приехать в мою страну? Это бред. И это всё, что он пытался сделать. Но люди говорили: "Нет, он расист, и ему не нравятся латиноамериканцы"».

Далее Souza сказал, что он не всегда был республиканцем.

«На протяжении своей жизни — мне 57 лет — я много раз голосовал за демократов. Я голосую за того, кто, по моему мнению, может что-то сделать. А за последние 10 лет я полностью перешёл на правые позиции».

Кроме того, он выступил против федерального и местного законодательства о вакцинации, которое было введено в США в течение последних нескольких недель:

«Они заставляют вас делать прививки. Мы живём в социалистическом обществе? Что случилось с принципом "моё тело, мой выбор"? Я этого не понимаю. И дело не в том, что вакцина неэффективна или что-то ещё; дело в выборе, который вы мне предоставляете. Мы даём концерт с TESTAMENT и DEATH ANGEL в Окленде, Калифорния [в конце ноября]. Чтобы попасть на концерт, нужно предъявить свидетельство о вакцинации. Я считаю, что это социализм. Это полный бред. А как же люди, больные СПИДом? А если у людей гепатит С? Почему они не должны предъявлять [какие-либо доказательства]? Для меня это как и всё остальное — почему это вдруг стало чем-то, что правительство может обязать вас делать?»

Souza пояснил, что он не отрицает, что COVID-19 существует, и не отрицает, что он передаётся:

«Да, он существует. Да, он убивает людей. Но это не хуже гриппа. Вы не можете закрыть мир. Вы не можете разрушить бизнес людей, который они построили. Маленькие пончиковые, как они должны выжить? Я просто использую это как пример. Я считаю, что нельзя убегать от чего-то. Вы должны встретить это лоб в лоб. И когда вы столкнётесь с ним лоб в лоб, вы победите его. Вы победите его. Но вместо этого они говорят: "Давайте продолжать блокировку. Давайте больше не будем этого делать. Давайте [отложим] фестивали до следующего года, а потом до следующего года, а потом до следующего года". Просто сделайте это. Что вам делать? Прятаться от этого всю жизнь? Прошло уже два года — два года. Сейчас грёбаный ноябрь. Дерьмо началось в декабре 19-го. Я знаю, потому что я был в Европе, когда это случилось. Мне пришлось лететь домой в начале марта [2020 года].

Соберитесь, люди. Я просто не думаю, что наши правительства, наши чиновники или главы стран мира действительно знают, что они делают, или знают, что с этим делать. Я бы хотел, чтобы они просто сказали, что не знают, а не пытались делать вид, что знают».

EXODUS Singer Rails Against





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КомментарииСкрыть/показать 8 )

antoner


14 ноя 2021, 23:28		Согласен с многим

KillTimer


14 ноя 2021, 23:45		Дебик. Не читая даже

Alias


15 ноя 2021, 00:00		вполне разумно

FaycT


15 ноя 2021, 00:20		Ещё один чудак в духе "Сацыализм - это закрытие пончиковых плюс вакцинация всей страны". Откуда они там в Омериге с такими богатыми политологическими познаниями берутся?

gravitgroove


15 ноя 2021, 01:34		https://youtu.be/BZ_uDrZhga0?t=4866 - наконец свеpшилось! - у одного из местных гpивотpясов (считай, что говноpей) - (минус веpa) - один кумиp!

СтаканМарьиванны


15 ноя 2021, 02:31		Не все ещё продались в этом Новом Дивном Мире!

Darkside.ru Member

Starbreaker


15 ноя 2021, 10:11		Учитывая, что он по классике сравнивает респираторный вирус с не передающимися по воздуху гепатитом и вич, то после такого социализм в виде закрытия пончиковых - это уже мелочи)
Там мог быть и марксизм, и ленинизм - что угодно, всё равно потребители этого контента не собираются думать над сказанным.

Darkside.ru Member

Starbreaker


15 ноя 2021, 10:20		А вообще самое вероятное объяснение - просто у американского поколения 50+ и выше на генетическом уровне ещё остался от отцов как маккартизм, так и русская угроза.
Они эти слова воспроизводят на уровне пугалок из детства и юности, не вдумываясь в их значение)


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