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EXODUS будут выступать без LEE ALTUS'а



Вокалист EXODUS прокомментировал отсутствие в летнем туре LEE ALTUS'a:



«Наш гитарист Lee Altus не будет принимать участие в этом туре. Вместо него будет Brandon из THE BLACK DAHLIA MURDER. Что касается Lee, у него кое-какие семейные проблемы, о которых Lee должен позаботиться сам, поэтому он останется [дома]. Он никуда не уходит. Иногда такие вещи случаются. Семейные дела возникают. Невозможно всегда ставить группу на первое место».







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