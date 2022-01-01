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*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*Новое видео MEGADETH 28
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables" 12
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 12
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Exodus

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28 июн 2022 : 		 EXODUS будут выступать без LEE ALTUS'а

24 июн 2022 : 		 Бывший вокалист EXODUS — об увольнении из группы: «Мне потребовалось около года, чтобы перестать злиться по этому поводу»

17 май 2022 : 		 Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю как боженька!»

6 апр 2022 : 		 Гитарист EXODUS — о том, как он встретил гитариста METALLICA

4 апр 2022 : 		 У барабанщика EXODUS нашли ещё один тип рака

18 мар 2022 : 		 Новое видео EXODUS

8 мар 2022 : 		 Robb Flynn и Rick Hunolt присоединились на сцене к EXODUS

3 мар 2022 : 		 Вокалист EXODUS — о худшем концерте

14 фев 2022 : 		 Барабанщик EXODUS благодарен науке, врачам и металлистам

5 фев 2022 : 		 Бывший вокалист EXODUS получил фигурку

31 янв 2022 : 		 Вокалист EXODUS — о том, что значит быть настоящим металхэдом

25 янв 2022 : 		 Вокалист EXODUS полон решимости провести концерты

24 янв 2022 : 		 Гитарист EXODUS — об использовании риффов гитариста METALLICA

6 янв 2022 : 		 Вокалист EXODUS — о влиянии социальных сетей

5 янв 2022 : 		 Барабанщик EXODUS — о своём здоровье

4 янв 2022 : 		 Гитарист EXODUS: «Мы любим друг друга невзирая на взгляды»

16 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS — о том, как бросил пить

5 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Вы не можете заставить людей подчиниться — больше нет»

2 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «В мире больше нет логики»

1 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Политика кликбейта раздражает»

29 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист EXODUS: «Gary никогда не поносил меня»

25 ноя 2021 : 		 Аккорды EXODUS выйдут зимой

21 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от EXODUS

19 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «В 90-е мы были неудачниками, а сейчас — легенды»

14 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Топил за Трампа и буду продолжать!»

12 ноя 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Amott — современный Michael Schenker»
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EXODUS будут выступать без LEE ALTUS'а



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Вокалист EXODUS прокомментировал отсутствие в летнем туре LEE ALTUS'a:

«Наш гитарист Lee Altus не будет принимать участие в этом туре. Вместо него будет Brandon из THE BLACK DAHLIA MURDER. Что касается Lee, у него кое-какие семейные проблемы, о которых Lee должен позаботиться сам, поэтому он останется [дома]. Он никуда не уходит. Иногда такие вещи случаются. Семейные дела возникают. Невозможно всегда ставить группу на первое место».




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