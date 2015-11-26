7 фев 2021



Гэри Холт заявил, что EXODUS «уничтожили» METALLICA на концерте 35 лет назад



В новом интервью с Ted'ом Aguilar'ом из DEATH ANGEL в рамках серии "Alive & Streaming" на YouTube гитарист Gary Holt рассказал о легендарном новогоднем концерте EXODUS в Сан-Франциско с METALLICA, когда обе группы выступили в канун 1985 года вместе с MEGADETH и METAL CHURCH:



«Мы уничтожили METALLICA. И смотрите, я не злорадствую — мы уничтожили их, и они это знали. Это был их большой выпускной. Они только закончили запись "Master Of Puppets", а мы вышли, у нас было больше усилителей, у нас была большая стойка аппаратуры. Мы вышли и были похожи на хедлайнеров. После этого мы неплохо потусовались, пришёл James [Hetfield, фронтмен METALLICA], и мы просто напились. И он тогда сказал: "Это будет последний раз, когда вы, ребята, разогревали нас". И так и получилось [смеётся]. Мы больше никогда не играли с METALLICA до последнего десятилетия, и это было на каких-то фестивалях».



По словам Holt'a, он до сих пор отлично ладит со всеми участниками METALLICA:



«Я люблю их до смерти, я всегда буду поддерживать их, всегда буду отдавать им должное в том случае, когда это необходимо. Я считаю "Master Of Puppets" величайшим металлическим альбомом из всех, что когда-либо были записаны. Никто никогда не смог придумать ничего близкого к нему. Может быть, близко был бы "Stained Class" от JUDAS PRIEST. Но я их всех уважаю. Даже когда вышел "St. Anger", я всегда говорил, что если бы они сделали так, что он бы звучал как надо, он был бы не так уж и плох. Я видел кое-что на YouTube, там какой-то парень перезаписал весь альбом, но сделал это с правильным звучанием барабанов и гитары, и песни получились убойные... Я никогда не слушал "Lulu", потому что не хочу, чтобы это ухудшило моё мнение о группе, которой я так восхищаюсь [смеётся]».













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