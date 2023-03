сегодня



Гитарист EXODUS/SLAYER готовит мемуары



Hachette Books сообщили о выпуске мемуаров гитариста EXODUS/SLAYER Gary Holt'a, получивших название "A Fabulous Disaster: From The Garage To Madison Square Garden, The Hard Way".



«Я в восторге!!! Объявление в книжных кругах появилось сегодня, поэтому я делюсь им в МОЕМ кругу! Книга о моей жизни находится в процессе работы, начиная с зарождения EXODUS и трэш-метала, наркотического падения, неожиданных и трагических обстоятельств, которые привели меня к @slayerbandofficial и выступлению в Madison Square Garden, и @exodusbandofficial, занявшие 20 место в чартах MAIN Billboard, обо всем этом будет рассказано! Без обиняков, все низости и взлёты будут описаны! Это был очень важный для меня проект, и я очень рад работать с @ademtepedelen_ @lauramazer @bschafer714 @hachettebooks и @wendysherman, чтобы воплотить его в жизнь!»





