Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH — о временах гранжа 280
*Новая песня GHOST 57
*Новая песня GUNS N' ROSES 50
*LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевреме... 39
*Новое видео KK'S PRIEST 34
[= ||| все новости группы



*

Exodus

*



3 окт 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Хочу кончить как Лемми»

29 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

23 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

22 сен 2021 : 		 EXODUS не ссорятся из-за политики

21 сен 2021 : 		 TOM HUNTING выступил с EXODUS

17 сен 2021 : 		 Видео с текстом от EXODUS

16 сен 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Даже без Б... найду с кем тусануть!»

9 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

8 сен 2021 : 		 JOHN TEMPESTA — о выступлении с EXODUS

3 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

24 авг 2021 : 		 Видео с выступления EXODUS

20 авг 2021 : 		 Новая песня EXODUS

17 авг 2021 : 		 JOHN TEMPESTA выступит с EXODUS

17 авг 2021 : 		 EXODUS готовят комиксы

11 авг 2021 : 		 Вокалист EXODUS о задержке

9 авг 2021 : 		 Вокалист EXODUS вспоминает, как покупал дурь у Лемми

29 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS о своем здоровье

28 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS свободен!

22 июл 2021 : 		 Музыканты EXODUS, MACHINE HEAD, HIRAX исполняют EXODUS

20 июл 2021 : 		 Видео с выступления кавер-группы AC/DC с вокалистом EXODUS

13 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS успешно перенес операцию

6 июл 2021 : 		 Барабанщику EXODUS проведут операцию

28 июн 2021 : 		 Аккорды от EXODUS

20 июн 2021 : 		 Гитарист EXODUS решил бросить

7 июн 2021 : 		 Гитарист EXODUS отвечает на вопросы

26 май 2021 : 		 Барабанщик EXODUS выступит с группой уже летом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист EXODUS: «Хочу кончить как Лемми»



*
zoom
*
* *
В новом интервью The Rockpit вокалиста EXODUS Steve'a "Zetro" Souza спросили, что заставляет его и его коллег по группе продолжать свою деятельность на протяжении более чем 40 лет. Он ответил:

«Почему Biff [Byford] из SAXON продолжает это делать? Почему Rob [Halford] из JUDAS PRIEST продолжает это делать? Почему Bruce [Dickinson] и Steve Harris из IRON MAIDEN продолжают это делать? Dave Mustaine из MEGADETH... James Hetfield из METALLICA. У них денег больше, чем у Бога. Как вы думаете, им пришлось бы делать это снова?

Я люблю это занятие. Я люблю этим заниматься. Я чертовски люблю исполнять музыку. Это не было чем-то из серии: "О, чувак, я крут. Когда я был ребёнком, я был рок-звездой пару лет. Теперь я семейный человек. Мне это больше не нравится".

Это ощущение никогда не покидало моё сердце. И никогда не покинет. Я буду как чёртов Лемми — я умру через три месяца после своего последнего концерта. Так и будет. Мне всё равно. Я выкладываюсь по полной».

Далее Souza сказал, что большинство коллег EXODUS выложилось на полную на своих последних альбомах.

«Я думаю, что для нашего жанра музыки, по большей части я о трэш-металле, из всех поджанров металла, я думаю, этот остаётся верным своим принципам. Я люблю [MEGADETH] "Dystopia", я люблю [ANTHRAX] "For All Kings", [DEATH ANGEL] "Humanicide" — это здорово. TESTAMENT не выпускает ничего отстойного. Мы не выпускаем ничего отстойного. OVERKILL не выпускает ничего отстойного. KREATOR не выпускает ничего [отстойного]. DESTRUCTION... Идите далее по жанру. Трэш-металл не обманывает вас; он никогда не обманывал.

Я скажу так: посмотрите на альбом [JUDAS PRIEST] "Firepower" — эта запись просто охренительна. Она просто убийственная. И [IRON MAIDEN] "Senjutsu". Я имею в виду, да ладно — MAIDEN всегда выпускают офигенные работы, мужик; они всегда стараются. Так что я чувствую, что мы — и я слышал этот термин раньше; я не навешиваю ярлыки — но культовые группы всегда будут стараться. SAXON тоже; мне нравится всё, что они делают. ACCEPT — всё это дерьмо. Я люблю это. Это то, что движет мной.

Это суть того, кто мы и чем занимаемся. Это то, что мы знаем».

EXODUS





Like!+5Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 7 )

hansi_hrb


3 окт 2021, 15:18		Деньги, какая никакая слава, ничего больше не умеют.

CosmicBear


3 окт 2021, 16:08		В контексте новости забавным кажется перефразирование заголовка новости в новый: "Хочу крякнуть как Лемми".
В первом смысле, всё мы крякнем когда-нибудь.
Во втором смысле, Лемми не кряхтел как Папай и не крякал, как Дональд Дак. В этом смысле желание Зетро исполнено наполовину, потому-что ориентир немного не тот.

Ress


3 окт 2021, 17:16		Из всех кого он перечислил, только Саксон и Оверкилл выдают что-то приемлемое.

hansi_hrb


3 окт 2021, 17:34		Трэш-металл не обманывает вас; он никогда не обманывал. И сразу вспоминается Риппер с разговором о пошлости в металле.

Reflection


3 окт 2021, 19:20		"ACCEPT — всё это дерьмо. "

Прав же


Exceptional


3 окт 2021, 20:10		Reflection, U.D.O. туда же

SYMPHOHELL


3 окт 2021, 20:38		Кроме Айрон Мейден прав. Трэш металл ветераны выпускают мощнейшие альбомы. А Джудас Прист с Firepower тоже приятно удивили. В таком возрасте давать такого жару !

Это все действительно впечатляет.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1867

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом