сегодня



Вокалист EXODUS : «Хочу кончить как Лемми»



В новом интервью The Rockpit вокалиста EXODUS Steve'a "Zetro" Souza спросили, что заставляет его и его коллег по группе продолжать свою деятельность на протяжении более чем 40 лет. Он ответил:



«Почему Biff [Byford] из SAXON продолжает это делать? Почему Rob [Halford] из JUDAS PRIEST продолжает это делать? Почему Bruce [Dickinson] и Steve Harris из IRON MAIDEN продолжают это делать? Dave Mustaine из MEGADETH... James Hetfield из METALLICA. У них денег больше, чем у Бога. Как вы думаете, им пришлось бы делать это снова?



Я люблю это занятие. Я люблю этим заниматься. Я чертовски люблю исполнять музыку. Это не было чем-то из серии: "О, чувак, я крут. Когда я был ребёнком, я был рок-звездой пару лет. Теперь я семейный человек. Мне это больше не нравится".



Это ощущение никогда не покидало моё сердце. И никогда не покинет. Я буду как чёртов Лемми — я умру через три месяца после своего последнего концерта. Так и будет. Мне всё равно. Я выкладываюсь по полной».



Далее Souza сказал, что большинство коллег EXODUS выложилось на полную на своих последних альбомах.



«Я думаю, что для нашего жанра музыки, по большей части я о трэш-металле, из всех поджанров металла, я думаю, этот остаётся верным своим принципам. Я люблю [MEGADETH] "Dystopia", я люблю [ANTHRAX] "For All Kings", [DEATH ANGEL] "Humanicide" — это здорово. TESTAMENT не выпускает ничего отстойного. Мы не выпускаем ничего отстойного. OVERKILL не выпускает ничего отстойного. KREATOR не выпускает ничего [отстойного]. DESTRUCTION... Идите далее по жанру. Трэш-металл не обманывает вас; он никогда не обманывал.



Я скажу так: посмотрите на альбом [JUDAS PRIEST] "Firepower" — эта запись просто охренительна. Она просто убийственная. И [IRON MAIDEN] "Senjutsu". Я имею в виду, да ладно — MAIDEN всегда выпускают офигенные работы, мужик; они всегда стараются. Так что я чувствую, что мы — и я слышал этот термин раньше; я не навешиваю ярлыки — но культовые группы всегда будут стараться. SAXON тоже; мне нравится всё, что они делают. ACCEPT — всё это дерьмо. Я люблю это. Это то, что движет мной.



Это суть того, кто мы и чем занимаемся. Это то, что мы знаем».













+5 -0



( 7 ) просмотров: 1867