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Exodus

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19 июл 2020 : 		 EXODUS работают над новым материалом

16 июл 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из EXODUS... Теперь нет»

2 июл 2020 : 		 EXODUS готовятся к работе в студии

23 июн 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Не готов уходить!»

23 июн 2020 : 		 Музыканты EXODUS, ANTHRAX и VIO-LENCE — о решении Live Nation

22 июн 2020 : 		 Гитарист EXODUS защищает BABYMETAL

19 июн 2020 : 		 EXODUS начнут запись осенью

11 июн 2020 : 		 Басист EXODUS о том, что больше всего бесит во время участия в группе

8 июн 2020 : 		 GARY HOLT сочиняет «сокрушительные» риффы для следующего альбома EXODUS

27 май 2020 : 		 Музыканты EXODUS и OVERKILL исполняют MEGADETH

9 май 2020 : 		 Новый альбом EXODUS будет «тяжёлым»

5 май 2020 : 		 Гитарист EXODUS: «Мы зависим от большого количества потных людей!»

31 мар 2020 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER болен COVID-19

31 мар 2020 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER всё ещё ожидает результаты теста

20 мар 2020 : 		 У гитариста EXODUS/SLAYER симптомы коронавируса

25 фев 2020 : 		 Коронавирус повлиял на TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL

17 фев 2020 : 		 GARY HOLT: «Надеюсь, что альбом EXODUS выйдет до конца года»

12 фев 2020 : 		 EXODUS, TESTAMENT и DEATH ANGEL повезло выжить на Балтике

5 фев 2020 : 		 Вокалист EXODUS о круизе 70 000 Tons Of Metal

29 ноя 2019 : 		 GARY HOLT: «Я разрешаю Кевину Харту носить нашу футболку»

25 ноя 2019 : 		 Аккорды EXODUS

9 авг 2019 : 		 EXODUS выпустили сингл

9 авг 2019 : 		 Видео с выступления EXODUS

25 июн 2019 : 		 GARY HOLT заявил, что новый материал EXODUS «настолько тяжёлый, что это может быть незаконно»

15 май 2019 : 		 GARY HOLT: «У меня полно материала для EXODUS»

13 фев 2019 : 		 ROB DUKES об EXODUS: «В итоге всё свелось к баблу»
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|||| 19 июл 2020

EXODUS работают над новым материалом



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Гитарист EXODUS Gary Holt разместил фотографию с Tom'ом Hunting'ом и подписал ее:

«Мы тут сворганили безумного дерьмеца! Зуб даю, пластинка будет огнище огненное! Уровень агрессии и энергетики такой, что все манометры лопаются!»

EXODUS Is Working On 'Insane' New Music: 'The Aggression And Energy Level Is Too High To Measure'

guitarist Gary Holt and drummer Tom Hunting are working on material for the long-awaited follow-up to 2014's "Blood In Blood Out" album.





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Paffoss


19 июл 2020, 19:05		Роба еще обратно возьмите вместо этого визжащего Сузы и будет точно огнище

Paffoss


19 июл 2020, 19:05		Вообще-то правильно писать "свАрганили"

hansi_hrb


19 июл 2020, 21:46		ну хоть раз честно о музыке высказались


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