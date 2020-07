19 июл 2020



EXODUS работают над новым материалом



Гитарист EXODUS Gary Holt разместил фотографию с Tom'ом Hunting'ом и подписал ее:



«Мы тут сворганили безумного дерьмеца! Зуб даю, пластинка будет огнище огненное! Уровень агрессии и энергетики такой, что все манометры лопаются!»





guitarist Gary Holt and drummer Tom Hunting are working on material for the long-awaited follow-up to 2014's "Blood In Blood Out" album.





