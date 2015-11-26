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Exodus

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Вокалист EXODUS — о том, что значит быть настоящим металхэдом



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В новом интервью Анне Эриксон из Audio Ink Radio вокалист EXODUS Steve "Zetro" Souza рассказал о металл-сообществе, в которое входят поклонники хэви-металла и музыканты, и о том, что значит быть настоящим металхэдом:

«Одно без другого не может существовать. Это единственная форма музыки, в которой должны быть обе составляющие: фанаты и музыканты, чтобы сцена процветала. Музыканты не смогли бы выжить без фанатов, а фанаты больше нигде этого не услышат, потому что нет средств массовой информации, которые крутили бы эту музыку для них. Всем наплевать. Так что мы есть друг у друга, и это прекрасно.

Вы никогда не услышите, чтобы какой-нибудь парень подошёл и сказал: "Да, чувак, я был на SLAYER прошлым летом". Такого не бывает. Ты либо долбаный металхэд, либо нет. К примеру, взгляните на Rob'a Halford'a [из JUDAS PRIEST]. Зайдите в его Instagram или Facebook. Каждый божий день у Rob'a есть какой-то рассказ о металле, или "вот что я слушаю сегодня". Он достойный представитель сообщества металхэдов, а ему ведь уже 70 с лишним лет.

Это такой менталитет. И мы все рассматриваем это именно так. Я знаю, что фанаты металла останутся такими навсегда. Не будет такого человека, который когда-нибудь скажет: "Да, я слушал вас, ребята, когда был ребёнком, но больше я вас не слушаю". Он никогда и не был фанатом. Он слушал, потому что все остальные слушали в те времена. Если тебе это нравится, значит, тебе это нравится, потому что мне это нравится до сих пор. Это не проходит. Это твоя религия. Даже если вы любите Бога или что-то ещё, это тоже религия, потому что вы верите в это очень сильно. И так оно и есть».

EXODUS





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КомментарииСкрыть/показать 6 )

father


31 янв 2022, 14:43		Не будет такого человека, который когда-нибудь скажет: "Да, я слушал вас, ребята, когда был ребёнком, но больше я вас не слушаю".

Да большинство таких:)

Saxon9


31 янв 2022, 14:51		"Не будет такого человека, который когда-нибудь скажет: "Да, я слушал вас, ребята, когда был ребёнком, но больше я вас не слушаю". Он никогда и не был фанатом."
Ущербные люди, подсознательно осознающие свою неполноценность.

Lord Iscariah


31 янв 2022, 14:51		Зетро круто мужик!

Ress


31 янв 2022, 14:59		Saxon9, ну или просто музыкально развились со времён школьной скамьи)0

Saxon9


31 янв 2022, 15:09		@Ress развитие о котором рифмовал гнойник?
В школе слушал Арею. В универе - Омикрона. Затем - Александра Новикова.
Ну, тут соглы. А. Новиков буит потрушнее всяческих бесов - волосатых и лысых

gravitgroove


31 янв 2022, 15:44		Он прав. Большинство людей вырастают из старых башмаков, а в старых остаются только карлики


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