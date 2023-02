сегодня



Испытывали ли участники EXODUS неловкость, что забрали вокалиста LEGACY?



В недавнем интервью Yes! You CAN Play Guitar! у бывшего гитариста EXODUS Rick'a Hunolt'a спросили, испытывали ли члены группы неловкость, что увели к себе вокалиста LEGACY на замену Пола Бэйлоффа, на что тот ответил:



«Я не знаю. Я действительно не знаю, была ли там такая враждебность. Это было естественное развитие. Потому что Zetro звучал очень похоже на Пола, он и выглядел как Пол. В то время мы были значительней, чем LEGACY. Но мы все были друзьями.



Чувствовали ли мы себя неловко? Поначалу это было как-то странно, наверное. Наверное, неловко — подходящее слово. Но они взяли на замену Zetro Chuck'a. Мы все были очень хорошими друзьями».







+2 -0



( 2 ) просмотров: 337