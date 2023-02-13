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*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 33
*Новое видео LIMP BIZKIT 29
*Не упусти кассету METALLICA! 18
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Exodus

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Испытывали ли участники EXODUS неловкость, что забрали вокалиста LEGACY?



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В недавнем интервью Yes! You CAN Play Guitar! у бывшего гитариста EXODUS Rick'a Hunolt'a спросили, испытывали ли члены группы неловкость, что увели к себе вокалиста LEGACY на замену Пола Бэйлоффа, на что тот ответил:

«Я не знаю. Я действительно не знаю, была ли там такая враждебность. Это было естественное развитие. Потому что Zetro звучал очень похоже на Пола, он и выглядел как Пол. В то время мы были значительней, чем LEGACY. Но мы все были друзьями.

Чувствовали ли мы себя неловко? Поначалу это было как-то странно, наверное. Наверное, неловко — подходящее слово. Но они взяли на замену Zetro Chuck'a. Мы все были очень хорошими друзьями».




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13 фев 2023
Вашингтон Ирвинг
Хорошо, что забрали, иначе бы гнусавый испортил Testament.
13 фев 2023
o
olly71
Да Testament им денег наверно даже дали только они забрали эту визжащую свинью к себе. Индеец тоже не бог весть какой вокалеро но от его пения хотя уши не закладывает и голова не болит.

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